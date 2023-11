Deputados acreanos participam da Unale e membros da Aleac são eleitos para cargos importantes

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comunicou, na terça-feira (7), à presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, o envio de quase R$ 1,1 milhão destinado à construção do novo Fórum do Tribunal de Justiça do Acre, localizado no município de Brasiléia.

Informou que o dinheiro é parte da segunda parcela proveniente do convênio firmado entre o Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa, e o governo estadual. Destacou também que esses recursos são fruto de emenda de sua autoria e de outros ex-parlamentares do ano de 2020, totalizando R$ 2,7 milhões.

“O poder judiciário do Acre é uma instituição que tem prestado relevantes serviços à sociedade ao longo de sua história. Deste modo, todo investimento em infraestrutura se converte em serviços à população. A razão que me leva a isso é meu compromisso de ajudar a melhorar as estruturas das instituições públicas de meu estado, razão por que tenho investido recursos federais através de emendas individuais,” declarou.