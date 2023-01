Deputado Zezinho Barbary recebe o bóton de identificação no congresso e promete lutar por um Acre melhor

O deputado federal eleito Zezinho Barbary (PP), postou no perfil de suas redes sociais o momento em que recebeu o bóton de credenciamento funcional do congresso nacional.

Empolgado, Barbary se disse feliz e agradeceu a Deus e os apoiadores que o fizeram a viver esse momento. O parlamentar conheceu sua cadeira no plenário do congresso nacional e vive a espectativa de ser empossado oficialmente na quarta-feira (01).

“Amigos, hoje recebi o bóton de identificação na Câmara dos Deputados. Uma formalidade tradicional que antecede a posse, dia 1° de fevereiro.

Meu coração transborda de alegria e gratidão a Deus e a todos vocês, que me conduziram a este grande momento em minha vida.

Tenho certeza que os desafios serão muitos. Mas, jamais serão maiores que minha coragem de fazer diferente: honrando a população e trabalhando muito pelo progresso do nosso Acre”, finalizou Barbary.

