Deputado Tanízio Sá reforça compromisso com a saúde em evento do Hospital do Amor em Sena
O deputado estadual Tanízio Sá participou de um importante evento promovido pelo Hospital do Amor em Sena, onde esteve cercado por lideranças políticas locais. A ocasião reuniu nomes de destaque como a vereadora Helissandra Matos, Naldinho, Alysson e Edmar Negreiros, reforçando a união de forças em prol da saúde da população. O encontro foi marcado por discursos de valorização ao trabalho do Hospital do Amor e pelo reconhecimento de sua relevância para a região.
Tanízio Sá destacou a importância da iniciativa e ressaltou a contribuição do Hospital do Amor para o atendimento de qualidade oferecido à comunidade. O parlamentar enfatizou que a presença de lideranças locais fortalece o compromisso coletivo de apoiar projetos que ampliem o acesso à saúde e garantam melhores condições de tratamento para os pacientes.
O deputado reafirmou ainda seu compromisso de lutar incansavelmente para que a população de Sena e de todo o Estado do Acre tenha acesso a um atendimento digno e humanizado. Segundo ele, a saúde é um direito fundamental e deve ser tratada como prioridade absoluta, com investimentos e políticas públicas que assegurem qualidade e respeito às pessoas.
Eduardo Velloso realiza mutirões de saúde na Fundhacre, em Senador Guiomard e na comunidade do Cassirian
O deputado federal Eduardo Velloso cumpriu uma agenda marcada por três importantes ações de saúde no Acre, reforçando o compromisso do mandato com o atendimento direto à população. Logo cedo, o parlamentar esteve na Fundhacre acompanhando o mutirão do Novembro Azul, ação coordenada pela Fundação e pela Sesacre, que contou com apoio do deputado.
A iniciativa atendeu cerca de 280 homens com serviços médicos diversos. Velloso levou sua equipe de oftalmologia para ampliar a oferta de atendimentos no local, garantindo consultas e exames voltados à saúde ocular.
Após a agenda na capital, o deputado seguiu para o município de Senador Guiomard, onde participou do projeto “Amigos em Ação”, mutirão organizado pelos vereadores Paulinho Miranda e Rafael Maia com o apoio da Santa Casa da Amazônia. A atividade, realizada na Câmara de Vereadores, ofereceu atendimentos das 8h às 17h em várias especialidades, incluindo oftalmologia, esta viabilizada pelo trabalho do deputado.
Durante a ação, moradores fizeram questão de agradecer pessoalmente. “Fui muito bem atendido. Essa parceria está ajudando muita gente”, disse seu Francisco Batista. A professora Irací Ferreira também destacou o impacto do mutirão. “É um alívio ter acesso a profissionais assim. Agradeço aos vereadores e ao deputado por essa oportunidade”.
Além das duas agendas, o sábado também contou com atendimento no Ramal do 25, na comunidade do Cassirian, em Sena Madureira, por meio do projeto Saúde Itinerante. A ação ocorreu em parceria com o prefeito Gerlen Diniz e recebeu apoio direto do mandato. Embora o deputado não tenha conseguido chegar ao local, devido às condições do ramal, sua equipe esteve atuando durante todo o dia, garantindo que os serviços chegassem às famílias da zona rural.
Para Velloso, ações como essas simbolizam o que há de mais essencial na vida pública: presença e cuidado. “A saúde precisa chegar onde as pessoas estão. Seja na Fundação Hospitalar, nos municípios ou nas comunidades rurais, nosso compromisso é levar atendimento e acolhimento com respeito e eficiência”, afirmou o parlamentar.
O deputado reforçou que novas ações estão previstas nas próximas semanas e que continuará atuando para ampliar a oferta de serviços especializados em todas as regionais do Acre. “Enquanto houver demanda, estaremos trabalhando. Saúde é transformação, e esse é o caminho que escolhemos seguir”, concluiu.
