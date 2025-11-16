Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputado Tanízio Sá reforça compromisso com a saúde em evento do Hospital do Amor em Sena

16 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

O deputado estadual Tanízio Sá participou de um importante evento promovido pelo Hospital do Amor em Sena, onde esteve cercado por lideranças políticas locais. A ocasião reuniu nomes de destaque como a vereadora Helissandra Matos, Naldinho, Alysson e Edmar Negreiros, reforçando a união de forças em prol da saúde da população. O encontro foi marcado por discursos de valorização ao trabalho do Hospital do Amor e pelo reconhecimento de sua relevância para a região.

Tanízio Sá destacou a importância da iniciativa e ressaltou a contribuição do Hospital do Amor para o atendimento de qualidade oferecido à comunidade. O parlamentar enfatizou que a presença de lideranças locais fortalece o compromisso coletivo de apoiar projetos que ampliem o acesso à saúde e garantam melhores condições de tratamento para os pacientes.

O deputado reafirmou ainda seu compromisso de lutar incansavelmente para que a população de Sena e de todo o Estado do Acre tenha acesso a um atendimento digno e humanizado. Segundo ele, a saúde é um direito fundamental e deve ser tratada como prioridade absoluta, com investimentos e políticas públicas que assegurem qualidade e respeito às pessoas.

Tudo sobre Política

