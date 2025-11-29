Deputado Tanízio Sá reencontra a história ao lado de Beatriz Cameli no lançamento da biografia do ex-governador

O deputado estadual Tanízio Sá participou neste sábado (29) do lançamento da biografia de Orleir Cameli, em Sena Madureira, e viveu um momento que, segundo ele, transcende a agenda política. Ao conhecer pessoalmente a viúva do ex-governador, Beatriz Cameli, Tanízio destacou a satisfação em dividir um café com a ex-primeira-dama, gesto simples, mas carregado de significado. O parlamentar classificou o encontro como marcante, pela cordialidade e pela força histórica que a família Cameli representa para o Acre.

Beatriz recebeu o deputado com elegância e discrição, reforçando o respeito de quem, mesmo longe dos holofotes, preserva a memória de uma liderança que marcou o Estado. Tanízio ressaltou a forma humana com que foi recebido, numa conversa que uniu lembranças e sensibilidade. Para ele, a oportunidade de ouvir Beatriz, que acompanhou de perto os anos de governo de Orleir, acrescenta camadas de compreensão à política acreana e ao legado construído no interior.

O lançamento da biografia foi além de um evento literário: transformou-se em um reencontro com a história. Amigos, familiares e admiradores se reuniram para revisitar a vida de um líder que, com simplicidade e visão, imprimiu seu nome nas páginas do Acre. Para Tanízio Sá, participar desse momento ao lado de Beatriz Cameli reafirma a importância de valorizar quem ajudou a construir o Estado e de reconhecer que o passado segue vivo quando é tratado com respeito, memória e gratidão.

Beatriz Cameli lançou biografia de Orleir Cameli em Rio Branco

Sob o apoio da Fundação Elias Mansour – FEM, a escritora Beatriz Barroso Cameli lança em Rio Branco, dia 26, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, situado na Rua Benjamim Constant – Centro, a biografia de seu saudoso esposo, Orleir Camel – Um Homem à Frente de Seu Tempo, que narra a trajetória de vida do ex-governador que se transformou em referência no Acre, em especial, para o povo do Juruȧ.

Mais que um simples biografia, a obra de fôlego literário de dona Beatriz traz um panorama desde os primórdios da civilização amazônica, do ciclo da borracha, do sonho do ouro branco da floresta, da revolução acreana sob o ponto de vista pouco citado dos moradores pioneiros do Vale do Juruá, que enfrentaram desafios próprios na defesa do Acre brasileiro.

O livro usa esse resgate histórico para lembrar a saga dos sírio-libaneses se espalhando pela Amazônia, chegando ao Acre, da importância dos regatões e, assim, chega às origens da familia Cameli, uma das pioneiras dos altos rios do Juruá.

Lembra também a importância dos nordestinos na formação acreana, mostrando as origens e a contribuição da família Messias, desde o pioneiro Manoel Messias, as sucessivas uniões matrimoniais com os Cameli, uma aliança indissolúvel que marcou a história de Cruzeiro do Sul e se refletiu em todo o estado.

Dona Beatriz historia a vida de Orleir e seus irmãos, Chiquinho e Eládio, desde o nascimento no seringal, a formação, o trabalho duro ao lado do pai Marmud e da mãe Marieta, que passaram aos filhos os valores da ética, do respeito e do trabalho, até a construção, passo a passo, do grande grupo econômico e dos caminhos de cada um deles na vida empresarial.

Mostra o pensamento de progresso e compromisso de Orleir com seu povo e sua terra. Conta a bela história de amor que uniu indissoluvelmente Orleir e Beatriz, desde o primeiro encontro em Lima, no Peru. Abre espaço para heroica trajetória da família Barroso, a união do casal. A mudança para o Acre e a chegada em cruzeiro do Sul.

Relata com minúcias e zelo histórico a entrada de Orleir na política, como prefeito de Cruzeiro do Sul sua campanha avassaladora para a vitória ao Governo do seu estado. Sem revanchismo, mostra as dificuldades e empecilhos que foram postos em seu governo e como ela venceu os desafios com integridade e apoio popular.

Longe da política, Orleir se voltou aos negócios, se firmando como um dos maiores empresários acreanos de todos os tempos, sempre com um componente humanitário, sempre se dedicando à filantropia, de forma anônima e solidaria.

Também mostra um aspecto pouco difundido de Orleir, o homem de família, pai e avô orgulhoso. Finalmente, mostra o impacto da súbita doença que o levaria tão prematuramente, o impacto de sua morte o Acre, as homenagens de seu povo, que não se esquece de seu governador tão querido.

Orleir- Um homem a Frente de Seu Tempo – mostra a capacidade de construir os sonhos, de acreditar que as utopias podem ser realizadas, que o desejo histórico de integração do Acre encontrou naquele filho do Juruá um realizador ousado e consciente.

Um livro fundamental para o estudo da História do Acre, para o resgate de um personagem gigante da vida acreana, um documento imprescindível para a atual e para as próximas gerações.

Com sua erudição e simplicidade, Beatriz Barroso Cameli apresenta uma obra seminal para se conhecer e entender, não só a trajetória magnífica da vida de Orleir, como também um hino de amor e de respeito ao povo do Acre, sua história e suas tradições.

O lançamento em Rio Branco ocorreu em noite de autógrafos com dona Beatriz no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.