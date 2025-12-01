Tudo sobre Política
Deputado Tanízio Sá recebe homenagem de Tahuamanu por fortalecer diálogo entre Brasil e Peru
O deputado estadual Tanízio Sá recebeu, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, uma honraria da Municipalidade Provincial de Tahuamanu, em Iñapari, Madre de Dios. A Resolução de Alcaldía nº 217-2025, assinada pelo alcalde Rubén Dário Copa Alarcón, reconhece a Sessão Solene realizada na Aleac com autoridades peruanas, destacando a iniciativa como uma ação concreta de integração institucional entre os países vizinhos.
A homenagem ressalta o compromisso assumido de Tanízio durante o encontro com representantes de Puerto Maldonado, Iberia e Iñapari, que buscaram construir uma agenda de cooperação permanente na faixa de fronteira. A sessão marcou um passo relevante na ampliação das discussões sobre segurança, infraestrutura, comércio e desenvolvimento sustentável, temas essenciais para comunidades que compartilham desafios e oportunidades na região amazônica.
Ao agradecer o reconhecimento, o deputado destacou a atenção e a consideração do alcalde Rubén Dário. Para ele, o gesto não se resume a um ato protocolar, mas simboliza respeito mútuo e a valorização das iniciativas que aproximam governos locais, abrindo caminhos para políticas públicas de impacto direto no cotidiano dos moradores.
A relação estratégica entre Acre e Madre de Dios tende a se fortalecer com novos compromissos institucionais, parcerias sociais e intercâmbios econômicos. A condecoração reafirma que o diálogo entre Brasil e Peru não é apenas diplomático: ele nasce a partir da realidade de quem vive na fronteira, onde integração significa oportunidades, desenvolvimento e esperança de uma Amazônia conectada e próspera.
Vereador Joabe Lira celebra pioneirismo do Acre na primeira eleição direta para juízes de paz do Brasil
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, parabenizou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a população acreana pela realização da primeira eleição direta para juízes e juízas de paz do país. O pleito inédito ocorreu no último domingo, 30, e mobilizou os 22 municípios acreanos em um processo considerado histórico para a participação cidadã.
Ao todo, 303 candidaturas aptas disputaram as 24 vagas distribuídas pelo estado. Rio Branco reuniu o maior número de concorrentes — 101 inscritos para apenas três vagas. Cruzeiro do Sul veio em seguida, com 33 candidatos, e Sena Madureira teve 23. Nas demais cidades, a disputa variou entre quatro e 14 postulantes.
O presidente da Câmara ressaltou o simbolismo desse avanço institucional. “Essa eleição representa maturidade democrática e compromisso com a justiça comunitária. Foi emocionante ver a população indo às urnas para escolher pessoas que vão atuar diretamente na mediação de conflitos e no atendimento às famílias. Parabenizo o Tribunal de Justiça pela organização e todos os eleitores que participaram desse momento único.”, afirmou.
Em Rio Branco, foram eleitos: Alicia Thaís Rodrigues – 1.170 votos; Cleide Silva – 860 votos; e Frank Batista – 817 votos. Joabe desejou sorte aos três eleitos em Rio Branco e estendeu os cumprimentos aos demais escolhidos em todo o Acre.
“Parabenizo cada um dos 24 eleitos no estado. O Acre ganha quando a população participa e fortalece mecanismos de diálogo e conciliação. Conheço a Alicia e seu histórico de presença e disponibilidade nas comunidades, sempre contribuindo para o diálogo. Assim como Cleide e Frank, chega a uma função que exige equilíbrio, escuta e capacidade de acolher quem procura a Justiça de Paz.”
Por fim, Lira frisou sobre o papel de destaque do Acre ao ser o primeiro estado do país a colocar em prática a eleição direta para juízes e juízas de paz. “O Acre foi pioneiro e mostrou sua força. Esse modelo aproxima a população dos mecanismos de justiça e reforça a cultura do diálogo. Que os eleitos façam um mandato humano, responsável e comprometido com as comunidades.”, completou Joabe Lira.
Deputado Tanízio Sá recebe homenagem de Tahuamanu por fortalecer diálogo entre Brasil e Peru
