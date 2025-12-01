Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Deputado Tanízio Sá recebe homenagem de Tahuamanu por fortalecer diálogo entre Brasil e Peru

Publicados

1 de dezembro de 2025

Tudo sobre Política

O deputado estadual Tanízio Sá recebeu, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, uma honraria da Municipalidade Provincial de Tahuamanu, em Iñapari, Madre de Dios. A Resolução de Alcaldía nº 217-2025, assinada pelo alcalde Rubén Dário Copa Alarcón, reconhece a Sessão Solene realizada na Aleac com autoridades peruanas, destacando a iniciativa como uma ação concreta de integração institucional entre os países vizinhos.

A homenagem ressalta o compromisso assumido de Tanízio durante o encontro com representantes de Puerto Maldonado, Iberia e Iñapari, que buscaram construir uma agenda de cooperação permanente na faixa de fronteira. A sessão marcou um passo relevante na ampliação das discussões sobre segurança, infraestrutura, comércio e desenvolvimento sustentável, temas essenciais para comunidades que compartilham desafios e oportunidades na região amazônica.

Ao agradecer o reconhecimento, o deputado destacou a atenção e a consideração do alcalde Rubén Dário. Para ele, o gesto não se resume a um ato protocolar, mas simboliza respeito mútuo e a valorização das iniciativas que aproximam governos locais, abrindo caminhos para políticas públicas de impacto direto no cotidiano dos moradores.

Leia Também:  Nova faixa de isenção do IRPF é sancionada e senador Alan Rick destaca avanço, mas cobra correção anual da tabela

A relação estratégica entre Acre e Madre de Dios tende a se fortalecer com novos compromissos institucionais, parcerias sociais e intercâmbios econômicos. A condecoração reafirma que o diálogo entre Brasil e Peru não é apenas diplomático: ele nasce a partir da realidade de quem vive na fronteira, onde integração significa oportunidades, desenvolvimento e esperança de uma Amazônia conectada e próspera.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Vereador Joabe Lira celebra pioneirismo do Acre na primeira eleição direta para juízes de paz do Brasil

Publicados

2 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, parabenizou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a população acreana pela realização da primeira eleição direta para juízes e juízas de paz do país. O pleito inédito ocorreu no último domingo, 30, e mobilizou os 22 municípios acreanos em um processo considerado histórico para a participação cidadã.

Ao todo, 303 candidaturas aptas disputaram as 24 vagas distribuídas pelo estado. Rio Branco reuniu o maior número de concorrentes — 101 inscritos para apenas três vagas. Cruzeiro do Sul veio em seguida, com 33 candidatos, e Sena Madureira teve 23. Nas demais cidades, a disputa variou entre quatro e 14 postulantes.

O presidente da Câmara ressaltou o simbolismo desse avanço institucional. “Essa eleição representa maturidade democrática e compromisso com a justiça comunitária. Foi emocionante ver a população indo às urnas para escolher pessoas que vão atuar diretamente na mediação de conflitos e no atendimento às famílias. Parabenizo o Tribunal de Justiça pela organização e todos os eleitores que participaram desse momento único.”, afirmou.

Leia Também:  Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública

Em Rio Branco, foram eleitos: Alicia Thaís Rodrigues – 1.170 votos; Cleide Silva – 860 votos; e Frank Batista – 817 votos. Joabe desejou sorte aos três eleitos em Rio Branco e estendeu os cumprimentos aos demais escolhidos em todo o Acre.

“Parabenizo cada um dos 24 eleitos no estado. O Acre ganha quando a população participa e fortalece mecanismos de diálogo e conciliação. Conheço a Alicia e seu histórico de presença e disponibilidade nas comunidades, sempre contribuindo para o diálogo. Assim como Cleide e Frank, chega a uma função que exige equilíbrio, escuta e capacidade de acolher quem procura a Justiça de Paz.”

Por fim, Lira frisou sobre o papel de destaque do Acre ao ser o primeiro estado do país a colocar em prática a eleição direta para juízes e juízas de paz. “O Acre foi pioneiro e mostrou sua força. Esse modelo aproxima a população dos mecanismos de justiça e reforça a cultura do diálogo. Que os eleitos façam um mandato humano, responsável e comprometido com as comunidades.”, completou Joabe Lira.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 horas atrás

“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari

“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Política9 horas atrás

Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos

Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Política1 dia atrás

Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas

Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...

POLÍCIA

Polícia2 minutos atrás

Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima

Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...
Polícia19 minutos atrás

Violência sem controle: Jovem de 22 anos é morto após ser baleado por dupla encapuzada em Brasiléia

Mais um crime brutal expõe falhas na segurança pública de Brasiléia – Foto; Arquivo/ Familía Um ataque violento registrado no...
Polícia21 horas atrás

“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa

O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia

A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Educação3 dias atrás

Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Educação1 semana atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...

CONCURSO

Concurso3 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte5 horas atrás

Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte

Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Esporte9 horas atrás

Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves

Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Esporte2 dias atrás

Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas

A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS