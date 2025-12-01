Deputado Tanízio Sá recebe homenagem de Tahuamanu por fortalecer diálogo entre Brasil e Peru

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, parabenizou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a população acreana pela realização da primeira eleição direta para juízes e juízas de paz do país. O pleito inédito ocorreu no último domingo, 30, e mobilizou os 22 municípios acreanos em um processo considerado histórico para a participação cidadã.

Ao todo, 303 candidaturas aptas disputaram as 24 vagas distribuídas pelo estado. Rio Branco reuniu o maior número de concorrentes — 101 inscritos para apenas três vagas. Cruzeiro do Sul veio em seguida, com 33 candidatos, e Sena Madureira teve 23. Nas demais cidades, a disputa variou entre quatro e 14 postulantes.

O presidente da Câmara ressaltou o simbolismo desse avanço institucional. “Essa eleição representa maturidade democrática e compromisso com a justiça comunitária. Foi emocionante ver a população indo às urnas para escolher pessoas que vão atuar diretamente na mediação de conflitos e no atendimento às famílias. Parabenizo o Tribunal de Justiça pela organização e todos os eleitores que participaram desse momento único.”, afirmou.

Em Rio Branco, foram eleitos: Alicia Thaís Rodrigues – 1.170 votos; Cleide Silva – 860 votos; e Frank Batista – 817 votos. Joabe desejou sorte aos três eleitos em Rio Branco e estendeu os cumprimentos aos demais escolhidos em todo o Acre.

“Parabenizo cada um dos 24 eleitos no estado. O Acre ganha quando a população participa e fortalece mecanismos de diálogo e conciliação. Conheço a Alicia e seu histórico de presença e disponibilidade nas comunidades, sempre contribuindo para o diálogo. Assim como Cleide e Frank, chega a uma função que exige equilíbrio, escuta e capacidade de acolher quem procura a Justiça de Paz.”

Por fim, Lira frisou sobre o papel de destaque do Acre ao ser o primeiro estado do país a colocar em prática a eleição direta para juízes e juízas de paz. “O Acre foi pioneiro e mostrou sua força. Esse modelo aproxima a população dos mecanismos de justiça e reforça a cultura do diálogo. Que os eleitos façam um mandato humano, responsável e comprometido com as comunidades.”, completou Joabe Lira.