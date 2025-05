Deputado Tanízio Sá prestigia abertura do maior Copão de futsal do Acre no município de Manoel Urbano

Deputado enviou uma emenda de R$ 50 mil reais em apoio à premiação ao evento esportivo e promete enviar R$ 100 mil no ano que vem

Manoel Urbano, 05 de maio de 2025 – Um dos maiores eventos esportivos do Acre está movimentando a cidade de Manoel Urbano nesta semana. Trata-se do tradicional Copão de Futsal, que este ano reúne 10 equipes em uma disputa acirrada, promovendo lazer, integração comunitária e valorização do esporte local.

A abertura oficial do Copão aconteceu em clima de festa e contou com a presença de autoridades locais, atletas e um grande público. O destaque vai para o apoio decisivo do deputado estadual Tanízio Sá, que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a premiação do evento.

A iniciativa do parlamentar tem sido amplamente elogiada por moradores e lideranças do município. O incentivo financeiro garantiu uma estrutura mais robusta para o campeonato, fortalecendo o calendário esportivo e a programação de aniversário da cidade.

“A gente sabe que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Quando investimos em eventos como o Copão de Futsal, estamos investindo na juventude, na saúde e na união da comunidade”, destacou o deputado Tanízio Sá ao site A Tribuna do Acre.

Organizado pela Prefeitura de Manoel Urbano, o Copão já se consolidou como uma tradição regional e está inserido no calendário de comemoração do aniversário da cidade. Em 2025, o evento tem superado expectativas, atraindo torcedores de diversas localidades e movimentando o comércio local.

Com disputas acirradas e arquibancadas cheias, o torneio promete fortes emoções até a grande final. A população murbanense celebra não apenas os jogos, mas também o fortalecimento do esporte como parte do desenvolvimento social do município.