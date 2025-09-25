Tudo sobre Política
Deputado Tanízio Sá garante emenda de R$ 50 mil para banda de fanfarra em Sena Madureira
Assessoria – O deputado estadual Tanízio Sá realizou nesta quarta-feira uma visita à residência do professor Rondon, em Sena Madureira, acompanhado pelo vice-prefeito Elvis Danny, pelo presidente do Segundo Distrito, Edmar Negreiros, e por João do Arco-Íris. Durante o encontro, o parlamentar anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 50 mil para a banda de fanfarra Guerreiros Musicais, iniciativa que visa fortalecer a cultura local e incentivar a juventude por meio da música.
A banda Guerreiros Musicais é reconhecida por sua atuação em eventos cívicos e culturais no município, sendo um símbolo de disciplina e expressão artística entre os jovens. A emenda parlamentar será utilizada para aquisição de instrumentos, uniformes e melhorias na estrutura da banda, garantindo condições adequadas para ensaios e apresentações. “Valorizar a cultura é investir no futuro da nossa cidade”, destacou Tanízio Sá durante a visita.
O secretário municipal de Cultura também esteve presente na reunião, reafirmando o compromisso da gestão em apoiar projetos culturais e ampliar o acesso da população às manifestações artísticas. Segundo ele, o apoio à fanfarra é parte de um esforço maior para fortalecer as ações culturais nos distritos e comunidades mais afastadas do centro urbano.
Tanízio Sá encerrou a agenda com uma mensagem de compromisso com Sena Madureira. “Jamais deixaremos de apoiar a cultura do nosso amado município. A música é uma ferramenta poderosa de transformação social, e é nosso dever garantir que ela continue ecoando nos corações dos nossos jovens”, afirmou o parlamentar. A iniciativa foi bem recebida pela comunidade, que vê na ação uma oportunidade de renovação e valorização da identidade cultural local.
Deputado Luiz Gonzaga cobra mais recursos para DNIT finalizar recuperação da BR-364 antes das chuvas
Assessoria – O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), mostrou-se preocupado com a demora nos serviços de recuperação da BR-364 no Acre.
Nesta quarta-feira (24), o parlamentar cobrou a destinação de mais recursos federais para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contrate mais equipes para iniciar as obras de recuperação da rodovia antes do perído chuvoso que inicia entre outubro e novembro.
Gonzaga explicou que teve acesso a dados do portal de transparência da União que mostram que o DNIT empenhou, através de duas ordens de serviços, o valor de apenas R$ 13 milhões para recuperação do trecho entre Rio Branco e Sena Madureira. O deputado afirmou que esse valor não é suficiente para finalizar os trabalhos até o final do verão.
“Tive acesso a dados que mostram que as ordens de serviços assinadas entre uma empresa e o DNIT foram de R$ 13 milhões. Esse valor não é suficiente para finalizar os trabalhos nos trechos mais críticos antes do final no ano”, disse o deputado.
Diante da iminência da paralisação dos serviços por falta de recursos, Gonzaga afirmou que vai procurar a bancada federal acreana para intermediar junto ao Ministério dos Transportes mais investimentos para a recuperação da BR-364 antes do inverno.
“Precisamos correr contra o tempo para garantirmos mais recursos para a BR-364. Essas obras de recuperação não podem parar, pois corremos o risco da estrada fechar durante o período de chuvas. O presidente Lula veio ao Acre e prometeu um alto valor para recuperação da rodovia e esse dinheiro precisa chegar para garantirmos os serviços e mantermos a BR aberta o ano inteiro. Se ela fechar milhares de acreanos sofrerão prejuízos incalculáveis”, disse o deputado.
O parlamentar conta que percorreu a rodovia nos últimos dias e constatou que vários trechos estão necessitando de recuperação urgente.
“Estive pessoalmente percorrendo a BR-364 entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Entre Sena Madureira e Manoel Urbano presenciei poucas equipes trabalhando. Precisamos agilizar ainda mais os serviços para evitarmos o pior, que é o fechamento da rodovia no inverno”, finalizou.
POLÍTICA
POLÍCIA
EDUCAÇÃO
ESPORTE
