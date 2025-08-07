Deputado Tanízio Sá é homenageado na Câmara de Manoel Urbano por relevantes serviços prestados ao município

Em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (06), a Câmara de Vereadores de Manoel Urbano prestou uma homenagem especial ao deputado estadual Tanízio Sá, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município ao longo de sua trajetória pública.

A solenidade marcou a abertura dos trabalhos legislativos do Parlamento Mirim Murbanense, um projeto que visa aproximar os jovens da prática democrática e do funcionamento do Poder Legislativo. O ato contou com a presença de diversas autoridades locais, entre elas o presidente do Parlamento Mirim, Cleiton Nogueira, o prefeito de Manoel Urbano, Toscano Veloso, e o vice-prefeito, popularmente conhecido como Careca.

Durante a cerimônia, Tanízio Sá foi agraciado com honrarias concedidas pelos parlamentares mirins e pelos vereadores municipais, que destacaram sua atuação firme e constante na defesa dos municípios do Vale do Purus – região que compreende os municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Conhecido por sua forte ligação com a cidade de Manoel Urbano, Tanízio, que já foi prefeito do município, é amplamente reconhecido pela população local como um dos melhores gestores da história da cidade. Em sua fala, o deputado expressou gratidão e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região.

“É sempre uma grande alegria voltar à minha amada Manoel Urbano. Participar dessas agendas, encontrar amigos e renovar o compromisso com o nosso povo é algo que me fortalece como homem público”, declarou.

Além de Tanízio Sá, outras personalidades também foram homenageadas com o título de cidadão murbanense, concedido pela Câmara em reconhecimento às contribuições prestadas ao município.

A homenagem ao parlamentar reforça o prestígio político que ele mantém na região e evidencia sua atuação destacada na Assembleia Legislativa do Acre, onde se posiciona como um defensor incansável dos interesses dos municípios do interior, especialmente os do Vale do Purus.