Tudo sobre Política
Deputado Tanízio Sá é homenageado na Câmara de Manoel Urbano por relevantes serviços prestados ao município
Tudo sobre Política
Em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (06), a Câmara de Vereadores de Manoel Urbano prestou uma homenagem especial ao deputado estadual Tanízio Sá, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município ao longo de sua trajetória pública.
A solenidade marcou a abertura dos trabalhos legislativos do Parlamento Mirim Murbanense, um projeto que visa aproximar os jovens da prática democrática e do funcionamento do Poder Legislativo. O ato contou com a presença de diversas autoridades locais, entre elas o presidente do Parlamento Mirim, Cleiton Nogueira, o prefeito de Manoel Urbano, Toscano Veloso, e o vice-prefeito, popularmente conhecido como Careca.
Durante a cerimônia, Tanízio Sá foi agraciado com honrarias concedidas pelos parlamentares mirins e pelos vereadores municipais, que destacaram sua atuação firme e constante na defesa dos municípios do Vale do Purus – região que compreende os municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.
Conhecido por sua forte ligação com a cidade de Manoel Urbano, Tanízio, que já foi prefeito do município, é amplamente reconhecido pela população local como um dos melhores gestores da história da cidade. Em sua fala, o deputado expressou gratidão e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região.
“É sempre uma grande alegria voltar à minha amada Manoel Urbano. Participar dessas agendas, encontrar amigos e renovar o compromisso com o nosso povo é algo que me fortalece como homem público”, declarou.
Além de Tanízio Sá, outras personalidades também foram homenageadas com o título de cidadão murbanense, concedido pela Câmara em reconhecimento às contribuições prestadas ao município.
A homenagem ao parlamentar reforça o prestígio político que ele mantém na região e evidencia sua atuação destacada na Assembleia Legislativa do Acre, onde se posiciona como um defensor incansável dos interesses dos municípios do interior, especialmente os do Vale do Purus.
Tudo sobre Política
Vereadora Lucélia Borges participa de audiência pública da Saúde e reforça compromisso com a fiscalização e transparência
A vereadora Lucélia Borges participou da audiência pública da Saúde, realizada com o objetivo de apresentar os relatórios quadrimestrais referentes ao exercício de 2024. A atividade cumpre o que determina a Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, que estabelece a obrigatoriedade da transparência e da fiscalização na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.
Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados a atendimentos, investimentos, metas alcançadas e desafios enfrentados pelo setor.
Lucélia Borges destacou a relevância desse momento de prestação de contas como instrumento fundamental para garantir a qualidade dos serviços oferecidos à população. “É essencial acompanharmos de perto como os recursos estão sendo aplicados, garantindo que a população tenha acesso a uma saúde pública digna, eficiente e de qualidade”, afirmou a vereadora.
A parlamentar reafirmou seu compromisso com a fiscalização dos serviços públicos e ressaltou a importância de que esses debates continuem ocorrendo com ampla participação da sociedade.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
Brasiléia realiza caminhada do Agosto Lilás e reforça combate à violência contra a mulher
Vereadora Lucélia Borges participa de audiência pública da Saúde e reforça compromisso com a fiscalização e transparência
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza limpeza e instala lixeiras seletivas no balneário Igarapé Preto
Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia força tarefa para realização do Festival da Farinha
POLÍTICA
Visita do presidente Lula ao Acre terá anúncio do edital para construção da nova ponte de Rodrigues Alves sobre o Rio Juruá
Durante visita ao Acre, Lula anuncia edital da ponte de Rodrigues Alves e pacotes de obras para BR-364, BR-317 e...
Vereador André Kamai destaca visita do presidente Lula ao Acre e reafirma compromisso com fortalecimento do PT no estado
Vereador André Kamai e o Preside net Lula – Foto: Paulo Murilo O vereador de Rio Branco e presidente regional...
Jorge Viana e Renan Filho confirmam visita de Lula ao Acre para anunciar investimentos na BR-364, BR-317, ponte de Rodrigues Alves e ferrovia bioceânica
Presidente Lula visita o Acre nesta sexta-feira, 8 de agosto, para anunciar investimentos em infraestrutura. O presidente da República, Luiz...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri
Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
“Gladson Cameli pode ter nomeado ex-esposo da namorada sem saber quem era; pedido teria partido de Karol Queiroz”, diz Casa Rosada
-
Política Destaque6 dias atrás
O amor para recordar: Gladson Cameli nomeia ex-esposo de sua namorada para cargo no governo, com remuneração acima de R$ 6 mil
-
Política Destaque6 dias atrás
Jornalista Léo Rosas denuncia gravidade do processo contra Gladson Cameli: MPF pede perda do mandato e indenização de quase R$ 24 milhões
-
Política6 dias atrás
Vergonha na gestão Gladson Cameli: governo nomeia influenciadora Jamila Roysal com salário de R$ 13 mil, valor considerado exorbitante