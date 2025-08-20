Deputado Tanízio Sá destina R$ 50 mil para a realização do “Copão” no município de Tarauacá

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) garantiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a realização do “Copão” no município de Tarauacá. O recurso já foi creditado na conta da prefeitura e será utilizado para custear despesas do evento esportivo que mobiliza centenas de atletas locais e da região.

A demanda foi apresentada pelo vereador Totó (MDB), que destacou a importância do torneio como espaço de integração social e estímulo à prática esportiva. “O Copão é tradição em Tarauacá e movimenta toda a cidade. É um momento de lazer para as famílias e de incentivo ao esporte, principalmente para os jovens”, disse o parlamentar municipal.

Segundo Tanízio Sá, a destinação da emenda reforça o compromisso de apoiar ações que valorizem o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. “O esporte é um dos caminhos mais eficazes para manter os jovens afastados de situações de risco, além de gerar união e alegria. Por isso, decidimos atender a reivindicação do vereador Totó e garantir esse recurso para o Copão”, afirmou o deputado.

O torneio, considerado um dos maiores da região, deve contar com dezenas de equipes e movimentar a economia local, principalmente no setor de alimentação e comércio durante os dias de jogos.