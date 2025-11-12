Deputado Tanízio Sá destina R$ 100 mil para associações rurais no município de Bujari e anuncia trator para 2026

(Wesley Tavares) – O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) visitou, na manhã da última sexta-feira (7), o Ramal do Espinhara, na zona rural do município do Bujari, acompanhado do vereador Elias Daier, do ex-vereador Jairo Silva e de representantes das associações locais.

Durante a agenda, o parlamentar anunciou a destinação de uma emenda de R$ 100 mil voltada à abertura e limpeza de açudes comunitários, que serão executadas pelas associações APRACRE (Associação dos Produtores Rurais e Agricultores do Acre) e Unidos para Vencer. Os recursos devem fortalecer a produção aquícola e garantir irrigação para as áreas agrícolas familiares da região.

O deputado também confirmou que, em 2026, vai destinar uma emenda de R$ 250 mil para a compra de um trator agrícola destinado à APRACRE, medida que deve ampliar o apoio à produção e ao escoamento agrícola no Espinhara.

“Fico orgulhoso em poder contribuir com ações que melhoram a vida dos produtores rurais e fortalecem a economia das famílias que vivem no campo. Seguimos firmes no apoio à agricultura familiar e no desenvolvimento das comunidades rurais do nosso estado”, destacou Tanízio Sá.

Além do deputado, estiveram presentes o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Paulo Trindade, e lideranças locais. Trindade ressaltou que o ministério vem acompanhando de perto as demandas das comunidades e que novos investimentos estão sendo planejados para o próximo ano.

“Para mim, é sempre muito importante sair do gabinete e estar presente nas comunidades, acompanhando de perto a realidade das pessoas. Só neste ano, nossos projetos e convênios no Acre já ultrapassam R$ 100 milhões, sendo executados pela SEAGRI e por várias prefeituras.

Em parceria com o senador Sérgio Petecão, estamos destinando uma emenda para que, até o próximo ano, possamos enviar um caminhão perfuratriz para atender essa região e garantir o abastecimento de água. Tivemos ainda a presença do deputado Tanízio, que vem cumprindo compromissos e anunciou o trator agrícola para o Espinhara. Isso é política pública de verdade — ações concretas que melhoram a vida das pessoas”, afirmou o superintendente.

O presidente da APRACRE, Gustavo, ressaltou que o recurso chega em boa hora e representa um marco para os produtores locais. “É muito importante a presença de um deputado estadual aqui na nossa comunidade. São R$ 50 mil para a APRACRE e R$ 50 mil para a Associação Unidos para Vencer. É pouco ainda, mas, considerando que nunca houve esse tipo de apoio antes, é um valor muito esperado e que será bem utilizado. O deputado também se comprometeu em destinar um trator agrícola no próximo ano, o que vai ajudar bastante o nosso trabalho”, afirmou.

O presidente da Associação Unidos para Vencer, Santileudo, também agradeceu o apoio e destacou o efeito prático das ações para a comunidade.

“Hoje é um dia muito importante para nós aqui do Espinhara. A gente fica feliz em ver que o deputado Tanízio Sá está olhando para o pequeno produtor e ajudando nossas associações com recursos que vão trazer resultados reais.

Com essa emenda, vamos poder recuperar os açudes e melhorar o acesso à água para a produção. Isso ajuda diretamente as famílias que vivem do plantio e da criação de pequenos animais. A presença do deputado e do superintendente mostra que o trabalho conjunto traz benefícios para todos”, disse.

O superintendente Paulo Trindade finalizou afirmando que as associações locais deverão elaborar relatórios com as principais demandas da região para que o Ministério da Agricultura possa atuar em conjunto na busca de soluções estruturantes para o setor produtivo rural.