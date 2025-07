Deputado Tanízio Sá destina R$ 100 mil em emendas para Cageacre de Manoel Urbano e reforça parceria com presidente Pádua Bruzugu

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Epitaciolândia realizou neste domingo (06) mais uma etapa do Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla. Por unanimidade, a professora Neide Lopes foi reconduzida à presidência do Diretório Municipal, fortalecendo ainda mais sua liderança junto à militância petista no Alto Acre.

Durante o encontro, que contou com ampla participação da base, também foram eleitos os novos membros da Direção Municipal do partido. Neide agradeceu a confiança dos filiados e afirmou se sentir honrada em continuar à frente do diretório local.

“Me sinto emocionada e com um enorme senso de responsabilidade. Presidir o Partido dos Trabalhadores mais uma vez é uma missão que assumo com o compromisso de sempre estar ao lado do povo e da militância”, declarou.

Em sua fala, a presidenta reeleita destacou a força do PT no Acre, reforçada pela mobilização de mais de 2 mil filiados neste domingo. “O PT está vivo e forte. Onde houver retrocesso, temos a obrigação de dialogar, construir alianças no campo progressista e reafirmar o nosso lugar e papel histórico nas lutas do povo acreano.”

Neide também defendeu a importância do partido retomar seu trabalho de base e a construção de estratégias sólidas para as próximas disputas eleitorais, com foco na eleição de Jorge Viana ao Senado e de bancadas federal e estadual comprometidas com os interesses populares.

“É nas ruas e nas comunidades que o PT se reconecta com sua essência. Precisamos mostrar, com coragem e ações, que o nosso partido representa aqueles que mais precisam. Aqueles que não podem e os que não têm encontrarão no PT sua voz e sua defesa”, finalizou.

A reeleição de Neide Lopes simboliza a renovação do compromisso do PT com o Acre profundo e com os valores que historicamente orientam a legenda: justiça social, inclusão e democracia popular.