RIO BRANCO
Deputado Tanízio Sá destina emenda para compra de ar-condicionados e brinquedos em creche de Plácido de Castro

16 de setembro de 2025

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) anunciou nesta terça-feira (16) a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil para a Creche Sirlei Paiva de Lima II, no município de Plácido de Castro. O recurso será utilizado para a compra de aparelhos de ar-condicionado e brinquedos educativos e recreativos.

Segundo o parlamentar, a medida tem como objetivo oferecer mais conforto às crianças e, ao mesmo tempo, ampliar as ferramentas de aprendizado, estimulando criatividade e socialização. “Esse investimento vai tornar o ambiente da creche mais agradável e acolhedor, garantindo melhores condições de ensino”, destacou.

O anúncio ocorreu após reunião no gabinete de Tanízio Sá, que recebeu o gestor da creche, Jairo Barbosa, a coordenadora administrativa Elizângela de Assis e a técnica da secretaria escolar Maria de Fátima. O deputado lembrou ainda que visitou a unidade este ano e pôde constatar de perto a qualidade do ensino oferecido.

Tanízio Sá reforçou que o município de Plácido de Castro pode contar com seu mandato para apoiar a educação. “Sempre que for necessário, estarei à disposição para contribuir com melhorias que beneficiem nossas crianças”, afirmou.

Deputado Luiz Gonzaga cobra DNIT para contratar mais equipes para recuperar BR-364 antes do inverno

5 minutos atrás

em

16 de setembro de 2025

Por

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), usou a tribuna da Casa Legislativa durante sessão desta terça-feira (16) para cobrar celeridade nas obras de reconstrução da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul.

O parlamentar, que defende investimentos e serviços de qualidade na manutenção da rodovia para evitar fechamento durante o período chuvoso, afirmou que os trabalhos de reconstrução da estrada precisam ser realizados antes do período chuvoso. Gonzaga também cobrou a recuperação de um trecho maior da rodovia.

“Estive percorrendo a BR-364 até Tarauacá neste final de semana e fizemos o percurso em 8h. Eu vi as condições reais da nossa rodovia. Apesar dos esforços do superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, ainda está muito difícil. É preciso que a reconstrução usando macadame se estenda a um trecho maior e não somente aos 20 km que estão fazendo. Isso é muito pouco para uma BR que precisa ter acesso de qualidade. Já estamos nos aproximando do período de chuvas e tem muito o que fazer ainda”, disse o deputado.

Leia Também:  Videoconferências têm garantido a continuidade dos trabalhos legislativos, diz Nicolau Júnior

Gonzaga destacou que um dos piores trechos da rodovia está entre Manoel Urbano e Feijó e cobrou reconstrução dos 59 quilômetros que ligam as duas cidades.

“Apenas 20 quilômetros de recuperação com macadame é muito pouco para uma estrada que é a espinha dorsal do Acre. Entre Manoel Urbano e Feijó têm mais de 57 km com muitos buracos e tinha apenas uma equipe tapando buracos e duas cuidando de erosões. O DNIT precisa colocar dinheiro nos contratos para que as empresas possam trabalhar e fazer a recuperação que se faz necessária”, disse o parlamentar.

Por fim, o parlamentar disse que a péssima qualidade da estrada traz consequência direta no aumento dos preços dos produtos nas regiões de Tarauacá/Envira e Vale do Juruá.

“Conversando com motoristas eles me relataram que os buracos na estrada causam prejuízos no veículos e isso aumenta o valor do fretes, causando aumento também no valor dos produtos que chegam à mesa dos acreanos”, finalizou.

COMENTE ABAIXO:
