Deputado Tanízio Sá destina emenda para compra de ar-condicionados e brinquedos em creche de Plácido de Castro
O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) anunciou nesta terça-feira (16) a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil para a Creche Sirlei Paiva de Lima II, no município de Plácido de Castro. O recurso será utilizado para a compra de aparelhos de ar-condicionado e brinquedos educativos e recreativos.
Segundo o parlamentar, a medida tem como objetivo oferecer mais conforto às crianças e, ao mesmo tempo, ampliar as ferramentas de aprendizado, estimulando criatividade e socialização. “Esse investimento vai tornar o ambiente da creche mais agradável e acolhedor, garantindo melhores condições de ensino”, destacou.
O anúncio ocorreu após reunião no gabinete de Tanízio Sá, que recebeu o gestor da creche, Jairo Barbosa, a coordenadora administrativa Elizângela de Assis e a técnica da secretaria escolar Maria de Fátima. O deputado lembrou ainda que visitou a unidade este ano e pôde constatar de perto a qualidade do ensino oferecido.
Tanízio Sá reforçou que o município de Plácido de Castro pode contar com seu mandato para apoiar a educação. “Sempre que for necessário, estarei à disposição para contribuir com melhorias que beneficiem nossas crianças”, afirmou.
Deputado Luiz Gonzaga cobra DNIT para contratar mais equipes para recuperar BR-364 antes do inverno
(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), usou a tribuna da Casa Legislativa durante sessão desta terça-feira (16) para cobrar celeridade nas obras de reconstrução da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul.
O parlamentar, que defende investimentos e serviços de qualidade na manutenção da rodovia para evitar fechamento durante o período chuvoso, afirmou que os trabalhos de reconstrução da estrada precisam ser realizados antes do período chuvoso. Gonzaga também cobrou a recuperação de um trecho maior da rodovia.
“Estive percorrendo a BR-364 até Tarauacá neste final de semana e fizemos o percurso em 8h. Eu vi as condições reais da nossa rodovia. Apesar dos esforços do superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, ainda está muito difícil. É preciso que a reconstrução usando macadame se estenda a um trecho maior e não somente aos 20 km que estão fazendo. Isso é muito pouco para uma BR que precisa ter acesso de qualidade. Já estamos nos aproximando do período de chuvas e tem muito o que fazer ainda”, disse o deputado.
Gonzaga destacou que um dos piores trechos da rodovia está entre Manoel Urbano e Feijó e cobrou reconstrução dos 59 quilômetros que ligam as duas cidades.
“Apenas 20 quilômetros de recuperação com macadame é muito pouco para uma estrada que é a espinha dorsal do Acre. Entre Manoel Urbano e Feijó têm mais de 57 km com muitos buracos e tinha apenas uma equipe tapando buracos e duas cuidando de erosões. O DNIT precisa colocar dinheiro nos contratos para que as empresas possam trabalhar e fazer a recuperação que se faz necessária”, disse o parlamentar.
Por fim, o parlamentar disse que a péssima qualidade da estrada traz consequência direta no aumento dos preços dos produtos nas regiões de Tarauacá/Envira e Vale do Juruá.
“Conversando com motoristas eles me relataram que os buracos na estrada causam prejuízos no veículos e isso aumenta o valor do fretes, causando aumento também no valor dos produtos que chegam à mesa dos acreanos”, finalizou.
Prefeitura de Rodrigues Alves e Governo do Acre realizam Operação Tapa-Buraco no município
Senador Sérgio Petecão anuncia quase R$ 2 milhões para a construção de ginásio poliesportivo em Tarauacá
Deputada Maria Antônia prestigia palestra ministrada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Zico, em Rio Branco
Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento
Vereador André Kamai – Fotos: Paulo Murilo Foi marcada por um momento de profunda reflexão e compromisso coletivo na Câmara...
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
