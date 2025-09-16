Deputado Tanízio Sá destina emenda para compra de ar-condicionados e brinquedos em creche de Plácido de Castro

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), usou a tribuna da Casa Legislativa durante sessão desta terça-feira (16) para cobrar celeridade nas obras de reconstrução da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul.

O parlamentar, que defende investimentos e serviços de qualidade na manutenção da rodovia para evitar fechamento durante o período chuvoso, afirmou que os trabalhos de reconstrução da estrada precisam ser realizados antes do período chuvoso. Gonzaga também cobrou a recuperação de um trecho maior da rodovia.

“Estive percorrendo a BR-364 até Tarauacá neste final de semana e fizemos o percurso em 8h. Eu vi as condições reais da nossa rodovia. Apesar dos esforços do superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, ainda está muito difícil. É preciso que a reconstrução usando macadame se estenda a um trecho maior e não somente aos 20 km que estão fazendo. Isso é muito pouco para uma BR que precisa ter acesso de qualidade. Já estamos nos aproximando do período de chuvas e tem muito o que fazer ainda”, disse o deputado.

Gonzaga destacou que um dos piores trechos da rodovia está entre Manoel Urbano e Feijó e cobrou reconstrução dos 59 quilômetros que ligam as duas cidades.

“Apenas 20 quilômetros de recuperação com macadame é muito pouco para uma estrada que é a espinha dorsal do Acre. Entre Manoel Urbano e Feijó têm mais de 57 km com muitos buracos e tinha apenas uma equipe tapando buracos e duas cuidando de erosões. O DNIT precisa colocar dinheiro nos contratos para que as empresas possam trabalhar e fazer a recuperação que se faz necessária”, disse o parlamentar.

Por fim, o parlamentar disse que a péssima qualidade da estrada traz consequência direta no aumento dos preços dos produtos nas regiões de Tarauacá/Envira e Vale do Juruá.

“Conversando com motoristas eles me relataram que os buracos na estrada causam prejuízos no veículos e isso aumenta o valor do fretes, causando aumento também no valor dos produtos que chegam à mesa dos acreanos”, finalizou.