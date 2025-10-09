Tudo sobre Política
Deputado Tanízio Sá destina emenda de R$ 190 mil para obras de pavimentação e construção de bueiros em Manoel Urbano
Assessoria – A Prefeitura de Manoel Urbano já recebeu R$ 190 mil, valor destinado pelo deputado estadual Tanízio Sá (MDB) por meio de emenda parlamentar. O recurso já está disponível e será usado na pavimentação de rua e na construção de bueiros em pontos críticos da cidade, visando melhorar o tráfego, facilitar o escoamento das águas da chuva e garantir mais segurança aos moradores.
O parlamentar destacou que a liberação dos recursos representa mais uma etapa de seu trabalho voltado a garantir melhorias estruturais para a cidade. “Essa emenda foi um compromisso assumido com a população de Manoel Urbano. Nosso objetivo é ajudar a prefeitura a executar obras que realmente melhorem o dia a dia das pessoas”, afirmou Tanízio.
Com o valor já disponível, a administração municipal deve iniciar nos próximos dias os trâmites necessários para a execução do serviço, que inclui o melhoramento de vias urbanas e a construção de bueiros para facilitar o escoamento das águas pluviais.
Tanízio Sá, que foi prefeito de Manoel Urbano por dois mandatos consecutivos, tem direcionado parte significativa de suas emendas parlamentares para o município. Segundo ele, o investimento em infraestrutura é essencial para garantir mais mobilidade e segurança à população.
Petecão lidera luta nacional e defende isenção total de taxas para taxistas em todo o Brasil: medida pode gerar economia de R$ 9 milhões por ano à categoria
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) segue fortalecendo seu compromisso com os trabalhadores do transporte público individual. Nesta semana, o parlamentar esteve reunido com o presidente da Frente Nacional do Táxi (Frennataxi) e outros representantes da categoria, reafirmando seu apoio às demandas dos taxistas em todo o país.
Durante o encontro, Petecão destacou a importância da Medida Provisória 1.305/2025, que trata da isenção da taxa de verificação do taxímetro pelo Inmetro — uma cobrança anual que pesa no bolso de milhares de profissionais. O senador, que assume a presidência da comissão mista responsável pela análise da MP, enfatizou que a medida representa uma economia estimada em cerca de R$ 9 milhões por ano para a categoria.
“Essa é uma luta justa, que valoriza quem trabalha com dignidade e transporta com segurança milhões de brasileiros todos os dias. Vamos juntos até a vitória!”, afirmou Petecão.
O senador também anunciou que no dia 22 de outubro será realizada uma reunião decisiva em Brasília, com a presença de deputados e senadores, para discutir os próximos passos da proposta. Ele fez um chamado aos representantes da categoria:
“Conto com a presença e o apoio de todos vocês nessa luta que é de toda a classe dos taxistas brasileiros.”
A proposta é vista como um avanço na valorização da categoria, reconhecendo o papel essencial que os taxistas desempenham no transporte urbano e na economia do país.
