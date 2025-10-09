Deputado Tanízio Sá destina emenda de R$ 190 mil para obras de pavimentação e construção de bueiros em Manoel Urbano

Assessoria – A Prefeitura de Manoel Urbano já recebeu R$ 190 mil, valor destinado pelo deputado estadual Tanízio Sá (MDB) por meio de emenda parlamentar. O recurso já está disponível e será usado na pavimentação de rua e na construção de bueiros em pontos críticos da cidade, visando melhorar o tráfego, facilitar o escoamento das águas da chuva e garantir mais segurança aos moradores.

O parlamentar destacou que a liberação dos recursos representa mais uma etapa de seu trabalho voltado a garantir melhorias estruturais para a cidade. “Essa emenda foi um compromisso assumido com a população de Manoel Urbano. Nosso objetivo é ajudar a prefeitura a executar obras que realmente melhorem o dia a dia das pessoas”, afirmou Tanízio.

Com o valor já disponível, a administração municipal deve iniciar nos próximos dias os trâmites necessários para a execução do serviço, que inclui o melhoramento de vias urbanas e a construção de bueiros para facilitar o escoamento das águas pluviais.

Tanízio Sá, que foi prefeito de Manoel Urbano por dois mandatos consecutivos, tem direcionado parte significativa de suas emendas parlamentares para o município. Segundo ele, o investimento em infraestrutura é essencial para garantir mais mobilidade e segurança à população.