RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputado Tanízio Sá destina emenda de R$ 190 mil para obras de pavimentação e construção de bueiros em Manoel Urbano

Publicados

9 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Assessoria – A Prefeitura de Manoel Urbano já recebeu R$ 190 mil, valor destinado pelo deputado estadual Tanízio Sá (MDB) por meio de emenda parlamentar. O recurso já está disponível e será usado na pavimentação de rua e na construção de bueiros em pontos críticos da cidade, visando melhorar o tráfego, facilitar o escoamento das águas da chuva e garantir mais segurança aos moradores.

O parlamentar destacou que a liberação dos recursos representa mais uma etapa de seu trabalho voltado a garantir melhorias estruturais para a cidade. “Essa emenda foi um compromisso assumido com a população de Manoel Urbano. Nosso objetivo é ajudar a prefeitura a executar obras que realmente melhorem o dia a dia das pessoas”, afirmou Tanízio.

Com o valor já disponível, a administração municipal deve iniciar nos próximos dias os trâmites necessários para a execução do serviço, que inclui o melhoramento de vias urbanas e a construção de bueiros para facilitar o escoamento das águas pluviais.

Tanízio Sá, que foi prefeito de Manoel Urbano por dois mandatos consecutivos, tem direcionado parte significativa de suas emendas parlamentares para o município. Segundo ele, o investimento em infraestrutura é essencial para garantir mais mobilidade e segurança à população.

Tudo sobre Política

Petecão lidera luta nacional e defende isenção total de taxas para taxistas em todo o Brasil: medida pode gerar economia de R$ 9 milhões por ano à categoria

Publicados

10 horas atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) segue fortalecendo seu compromisso com os trabalhadores do transporte público individual. Nesta semana, o parlamentar esteve reunido com o presidente da Frente Nacional do Táxi (Frennataxi) e outros representantes da categoria, reafirmando seu apoio às demandas dos taxistas em todo o país.

Durante o encontro, Petecão destacou a importância da Medida Provisória 1.305/2025, que trata da isenção da taxa de verificação do taxímetro pelo Inmetro — uma cobrança anual que pesa no bolso de milhares de profissionais. O senador, que assume a presidência da comissão mista responsável pela análise da MP, enfatizou que a medida representa uma economia estimada em cerca de R$ 9 milhões por ano para a categoria.

“Essa é uma luta justa, que valoriza quem trabalha com dignidade e transporta com segurança milhões de brasileiros todos os dias. Vamos juntos até a vitória!”, afirmou Petecão.

O senador também anunciou que no dia 22 de outubro será realizada uma reunião decisiva em Brasília, com a presença de deputados e senadores, para discutir os próximos passos da proposta. Ele fez um chamado aos representantes da categoria:

“Conto com a presença e o apoio de todos vocês nessa luta que é de toda a classe dos taxistas brasileiros.”

A proposta é vista como um avanço na valorização da categoria, reconhecendo o papel essencial que os taxistas desempenham no transporte urbano e na economia do país.

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Política6 horas atrás

Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”

Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
Política9 horas atrás

Prefeito Padeiro é alvo de investigação do Ministério Púbico por esconder contas públicas e descumprir transparência no município de Bujari

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar a falta de transparência na administração do...

POLÍCIA

Polícia3 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia4 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia4 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas

Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Educação2 dias atrás

Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país

Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Educação2 semanas atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...

CONCURSO

Concurso4 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Esporte4 dias atrás

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Esporte4 dias atrás

Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado

Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...

