Deputado Tanízio Sá destaca visita a aldeias indígenas e cobra mais compromisso do Estado com produtores rurais
(Assessoria) – O deputado Tanízio Sá (MDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para relatar as atividades da audiência pública realizada em Manoel Urbano na semana passada que discutiu a regularização fundiária das áreas da Gleba Itaúba e do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) afluente.
O parlamentar também destacou a visita à aldeia do Boaçu, localizada naquele município, onde se reuniram 16 aldeias indígenas em comemoração ao aniversário da comunidade. Na ocasião, ele também criticou a ausência de representantes do governo estadual em debates importantes para os produtores rurais e comunidades tradicionais.
Tanízio lamentou por exemplo, a ausência da secretária Gabriela Câmara na audiência pública realizada com a presença de órgãos como o IMAC, o governador, vereadores e o prefeito em exercício. Segundo ele, a gestora era uma das presenças mais esperadas no encontro, que reuniu produtores rurais de várias localidades em busca de soluções para os impasses envolvendo suas propriedades.
“Infelizmente, a pessoa mais importante que tinha que estar naquela audiência pública não apareceu. Muitos produtores viajaram dezenas de quilômetros para participar e esperavam dela um posicionamento. Faltou compromisso e sensibilidade com o nosso povo”, criticou o deputado.
O emedebista destacou ainda a importância da presença do governador na aldeia do Boaçu, enfatizando que foi a primeira vez que um chefe do Executivo acreano visitou a comunidade. Durante o evento, o governo, em parceria com o Núcleo de Apoio Comunitário (NAC), distribuiu kits de criação de galinhas, equipamentos para casas de farinha e outros materiais destinados a fortalecer a subsistência das famílias indígenas.
“Foi uma visita especial. O governador esteve lá, conversou com os caciques, entregou kits e ouviu as lideranças. Isso mostra um olhar diferenciado para aqueles brasileiros que vivem nas comunidades mais distantes e precisam de apoio real do Estado”, ressaltou Tanízio Sá.
O deputado informou que destinou emendas parlamentares para o fortalecimento da produção nas aldeias, incluindo ações voltadas à avicultura e à agricultura familiar. Ele também apoiou o compromisso do governo em designar professores para ensinar português nas escolas indígenas, garantindo melhor integração e acesso aos serviços públicos.
“Os caciques e lideranças pediram professores de português, porque muitos indígenas ainda têm dificuldade de se comunicar e de resolver suas questões em bancos e repartições. O governador se comprometeu em atender esse pedido, o que é um grande avanço”, afirmou.
Sá finalizou o pronunciamento destacando o papel da Aleac no apoio às comunidades tradicionais e indígenas do Acre.
Reunião definiu as oito emendas coletivas que vão contemplar obras e investimentos estratégicos em todo o Estado
Com liderança de Alan Rick, bancada acreana alcança consenso sobre emendas de 2026
A Bancada Federal do Acre se reuniu no Senado Federal, para definir as emendas coletivas que serão apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária da União (PLOA) de 2026.
A reunião foi conduzida pelo senador Alan Rick, coordenador da bancada, e pela deputada federal Socorro Neri, vice-coordenadora, e contou com a presença do senador Márcio Bittar, dos deputados federais José Adriano, Roberto Duarte , Coronel Ulysses e Eduardo Veloso, além de representantes dos deputados federais Zezinho Barbary, Meire Serafim e Antônia Lúcia, e do senador Sérgio Petecão.
Após um debate intenso e produtivo, os parlamentares definiram as oito emendas coletivas da bancada acreana, priorizando investimentos estratégicos nas áreas de pavimentação urbana e rural, atividades produtivas, segurança pública, educação superior e tecnológica, além de obras estruturantes como a ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia o novo Terminal Urbano de Rio Branco.
O senador Alan Rick destacou o caráter construtivo da reunião e o esforço coletivo dos parlamentares. “É uma reunião fundamental, com debates intensos e maduros. Buscamos contemplar o máximo de demandas do Estado dentro do limite de oito emendas coletivas. As ações escolhidas são estruturantes para o desenvolvimento do Acre”, afirmou.
A vice-coordenadora Socorro Neri ressaltou o diálogo e o equilíbrio que marcaram o encontro. “As decisões foram fruto de um debate democrático e responsável. As emendas aprovadas refletem um esforço conjunto da bancada para atender demandas históricas e beneficiar a população acreana. As demais propostas continuarão sendo analisadas nas emendas individuais”, disse.
O senador Alan Rick também lembrou que obras contempladas em anos anteriores já estão em execução, como o aeródromo de Santa Rosa do Purus, a ponte de Rodrigues Alves e o Parque do 7º BEC, este último com R$ 33 milhões já assegurados por meio de emendas parlamentares. “São investimentos que fortalecem o Acre, geram emprego e impulsionam o desenvolvimento. Parabenizo toda a bancada pelo diálogo e pelo compromisso com o nosso Estado”, concluiu o coordenador.
