Deputado Tanízio Sá destaca avanços na saúde e convida para audiência sobre municípios isolados

(Assessoria) – Na manhã desta quarta-feira (12), a deputada Dra. Michelle Melo, em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), apresentou os resultados de sua fiscalização realizada na última sexta-feira (7) na UPA do Segundo Distrito, onde recebeu pedidos de socorro e ouviu diversos servidores, principalmente da classe médica que trabalha no local.

De acordo com a deputada, “a UPA do Segundo Distrito está uma faixa de Gaza, é como eu chamaria. Recebi depoimentos de perseguições com profissionais, tratamento de guerra ali dentro, por parte de alguns membros da gestão. Não é fácil fazer gestão hospitalar com tantos servidores, com tantos pacientes necessitando. E nós sabemos que entre erros e acertos, o que nós precisamos é de um ambiente equilibrado e harmonioso para que possamos entregar ao paciente aquilo que ele precisa, que é o cuidado que buscam.”

A parlamentar reafirmou que “a saúde é construída por todos”, destacando que o esforço coletivo é essencial para proporcionar um atendimento digno aos cidadãos.

Preocupada com os problemas identificados, a deputada buscou diálogo com o Secretário de Saúde, Pedro Pascoal, que se comprometeu a adotar medidas para resolver as questões relatadas, demonstrando disposição para colaborar com as demandas da categoria médica.

Além disso, a deputada Dra. Michelle Melo exigiu uma retratação pública do vereador Aiache (PP), que recentemente proferiu declarações consideradas ofensivas à classe médica. A parlamentar cobra que o vereador reconheça publicamente o valor e o trabalho incansável dos profissionais da saúde que diariamente dedicam seus esforços ao bem-estar da população.