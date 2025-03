Deputado Tanízio Sá destaca avanços na infraestrutura, educação e acesso à justiça no interior do Acre

Durante a sessão desta terça-feira, (25), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tanízio Sá (MDB) abordou diversas pautas relacionadas ao desenvolvimento de municípios do estado. Entre os principais temas, o parlamentar destacou a importância do reconhecimento de cidadãos que contribuíram para o crescimento do Acre, as demandas de estudantes de medicina e os avanços na infraestrutura de cidades como Lábrea de Castro.

Tanízio iniciou sua fala parabenizando o governador Gladson Cameli, (Progressistas), pela sensibilidade em reconhecer o trabalho de profissionais que ajudaram na estruturação do estado, sobretudo nas áreas de urbanismo e saneamento. O deputado ressaltou a importância de homenagens a essas figuras, que desempenharam um papel fundamental no progresso do Acre.

Outro tema abordado foi a situação dos estudantes de medicina que cursam graduação em instituições do estado. Segundo o parlamentar, há cerca de 600 alunos enfrentando dificuldades para realizar os internatos obrigatórios. Em reunião com lideranças políticas e representantes estudantis, ele recebeu reivindicações para que o governo estadual viabilize a realização desses estágios em unidades de saúde de municípios como Acrelândia, Plácido de Castro e Bujari.

“Encontrei alunos de diversos estados do Brasil que vieram estudar aqui e enfrentam desafios financeiros, como um casal da Bahia que precisou alugar um apartamento para conseguir seguir com a formação. Muitos desses estudantes acabam permanecendo no Acre após a graduação, contribuindo para o fortalecimento da saúde local”, afirmou o deputado.

Além da pauta educacional, o emedebista destacou avanços estruturais em Plácido de Castro. Segundo ele, o município tem se desenvolvido rapidamente e, no próximo dia 30 de março, receberá a inauguração do primeiro mercado municipal, um espaço voltado para a comercialização de carnes, frutos e hortifrutigranjeiros. O empreendimento, segundo o deputado, conta com investimentos do senador Sérgio Petecão (PSD), que também destinou recursos para a construção de um novo posto de saúde na cidade.

O parlamentar também enalteceu o trabalho da Defensoria Pública no interior do estado, mencionando a atuação de um defensor público em Plácido de Castro e a inauguração de um novo escritório da instituição em Sena Madureira. “Esses avanços garantem mais acesso à justiça para a população, especialmente para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com assistência jurídica”, destacou.

Ao encerrar seu pronunciamento, Tanízio Sá reafirmou seu compromisso com a busca por melhorias para os municípios acreanos, destacando o crescimento e o fortalecimento das cidades do interior como um dos pilares de seu mandato. (Agência Aleac)