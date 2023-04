Deputado Tadeu Hassem se reúne com senador Alan Rick para tratar sobre o decreto de emergência da BR-364

O senador Alan Rick foi recebido por deputados estaduais na manhã desta terça feira na ALEAC, em sua primeira visita oficial ao parlamento estadual. Aos parlamentares, o senador informou ter recebido da superintendência nacional do DNIT, a informação de o Departamento vai publicar decreto de situação de emergência na rodovia, devido as péssimas condições atuais. O decreto vai permitir a contratação imediata das empresas para a execução das obras de recuperação do trecho.

Nunca vi essa estrada desse jeito. Precisamos que essas obras comecem logo, no período de estiagem. Recebi uma ligação hoje do diretor do DNIT, Fabrício Galvão, de que o decreto já está em fase de elaboração e que será publicado o mais breve possível. Com a publicação do decreto, teremos a situação de emergência, que abre a oportunidade para contratação imediata das empresas, com a atualização das tabelas, dado ao altíssimo custo das obras. A BR está numa situação crítica. Se for esperar nova licitação iremos perder todo o verão e não teremos o início das obras. Então, a nossa expectativa, é que as obras comecem o mais breve possível”, disse o senador.

O presidente em exercício da ALEAC, Pedro Longo e o primeiro secretário Nicolau Júnior, agradeceram a presença do senador na Casa e reforçaram a necessidade da recuperação da rodovia, que apresenta trecho quase intrafegáveis.

“A presença do senador aqui mostra o quanto ele está empenhado pelo início das obras. Todos nós deputados estaduais temos a mesma preocupação disse Nicolau.

Pedro Longo também ratificou o quanto é urgente a recuperação da estrada e lembrou que no início do mês a ALEAC realizou uma audiência pública para tratar do problema.

“Todos nós, sem exceção, temos acompanhado de perto o desenrolar desse drama que o Acre enfrenta. Hoje o senador trouxe uma excelente notícia. Vamos esperar para que esse decreto surta o efeito desejado”, comentou Pedro Longo.

Também estiveram no encontro os deputados Afonso Fernandes, Gene Diniz, Manoel Moraes, Maria Antônia, Arlenilon Cunha, Pablo Bregense e Emerson Jarude.