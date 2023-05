Deputado Tadeu Hassem reafirma seu compromisso com os técnicos de enfermagem e destaca duas visitas realizadas por ele, na SEMAPI e IEPTEC

Durante seu pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, a deputada estadual Maria Antônia demostrou uma grande preocupação com o aumento de caso da hanseníase nos municípios do interior do Acre.

Em meio a este aumento, a deputada relata que esteve juntamente com a coordenação do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase – MORHAN, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, há duas semanas, ocasião em que, debateram sobre esta situação e saber o que poderia ser feito, quais as medidas que o Governo do Estado poderia estar adotando quanto a esta problemática e de pronto a secretária adjunta da Saúde, Ana Cristina, se colocou a disposição para tomar providências o mais breve possível.

“Quero aqui agradecer a secretária adjunta de saúde, Ana Cristina, que nos recebeu com muito carinho sempre muito simpática, agradecer por ter tomado as devidas providências, fazendo com que fosse realizado um estudo sobre a situação da hanseníase. Hoje, por exemplo, lá na região do Alto Acre, se encontra a Fátima que é a responsável pelo Programa Estadual de Controle da Hanseníase e para nós é uma satisfação poder ver as coisas acontecerem, pois em governos anteriores esses programas da hanseníase estavam esquecidos, não estavam dando a devida importância. Então, agradeço a secretária Ana Cristina e o secretário Pedro Pascoal pelo trabalho que estão realizando”, destacou.

A parlamentar cita ainda que o fato da hanseníase ser uma doença milenar, já era para ter sido erradicada, mas o que está acontecendo é o inverso, cada vez mais os casos vem aumentando e que toda a população precisa ficar em alerta.

“Agradeço do fundo do meu coração, eu que tenho uma admiração profunda pelas pessoas que foram acometidas pela hanseníase e pelo movimento de reintegração da pessoas atingidas pela hanseníase, parabenizo também o trabalho que o Morhan faz, indo aos municípios, fazendo as palestras de esclarecimentos para que as pessoas fiquem atentas quando surgir alguma mancha no seu corpo para que possam procurar o setor de saúde competente para que possam fazer o seu diagnóstico precoce”, concluiu a parlamentar.