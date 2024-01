Deputado Tadeu Hassem participa da cerimônia de posse das novas conselheiras tutelares de Brasileia

O deputado estadual Tadeu Hassem já mostrou que está sempre presente nos acontecimentos de interesses de Brasiléia, nesta quarta-feira 10, o mesmo esteve participando da cerimônia de posse das cinco Conselheiras Tutelares do município, eleitas no ano de 2023, ocasião em que foram entregues os diplomas de cada uma delas.

Na oportunidade, o parlamentar destacou seu compromisso com o Conselho Tutelar de Brasiléia e colocou o seu mandato a disposição para ajudar a proteger os direitos das crianças e adolescentes.

“Hoje é um dia muito importante, um ato de cidadania com a posse das Conselheiras Tutelares. Fico muito feliz como parlamentar e servidor da prefeitura de Brasiléia, contribuímos junto com toda equipe da prefeita Fernanda Hassem para fortalecer o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quero fazer o compromisso de contribuir e trazer emendas para o nosso Conselho Tutelar.” Enfatizou.

Além do deputado Tadeu, participaram da cerimônia outras autoridades, como: gestora de Organismos de Políticas para as Mulheres, Suly Guimarães; Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Joana Bandeira; Secretário Municipal de Assistência Social, Djailson Américo; presidente da Câmara de vereadores de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio; vereador Elenilson Cruz, amigos e familiares das eleitas.