Deputado Roberto Duarte prestigia acendimento das luzes de Natal e reforça compromisso com Epitaciolândia
Natal iluminado: Roberto Duarte participa e prestigia tradição em Epitaciolândia – Foto: Wesley
O deputado federal Roberto Duarte marcou presença no acendimento oficial das luzes de Natal em Epitaciolândia, participando ativamente da noite que abriu as festividades natalinas no município. Sua chegada foi recebida com entusiasmo pela população e pelas autoridades locais, em um evento que transformou a Praça Edmundo Pinto em um cenário iluminado e repleto de emoção. A presença do parlamentar reforçou sua proximidade com a comunidade e seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na região.
Durante o percurso da caminhada natalina, que saiu da Praça Brasil Bolívia acompanhada pelo trenzinho Maria Fumaça, Papai Noel e personagens da Disney, Roberto Duarte esteve lado a lado do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita e demais autoridades. Sua participação destacou não apenas apoio institucional, mas também sua atuação sensível às tradições e celebrações do município, valorizando momentos que fortalecem a união das famílias epitaciolandenses.
Duarte acompanha momento histórico no acendimento das luzes de Natal – Foto: Wesley
No momento mais aguardado da noite, o deputado acompanhou a contagem regressiva para o acendimento das luzes, que iluminou toda a praça e marcou oficialmente o início do Natal em Epitaciolândia. O brilho das luzes simbolizou não apenas o espírito natalino, mas também a parceria contínua entre o município e o parlamentar, que tem destinado recursos, apoiado iniciativas locais e se mantido presente nos eventos mais importantes da cidade.
A participação de Roberto Duarte no evento reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Epitaciolândia e destacou seu papel como um dos parlamentares mais atuantes da região. Ao prestigiar o acendimento das luzes, o deputado reafirmou sua disposição de estar perto da comunidade, celebrando conquistas e contribuindo para ações que elevam a autoestima e fortalecem a identidade cultural do município.
Deputado reforça compromisso com Epitaciolândia durante abertura do Natal – Foto: Wesley
Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia
Em Xapuri, presidente nacional do PT exalta legado histórico que inspira o Brasil.
A visita do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a Xapuri marcou um momento de profunda simbologia para a militância acreana. Recebido no berço dos movimentos sociais da floresta, ele destacou que “não poderia pisar no Acre sem conhecer Xapuri, pela inspiração que Chico Mendes deixou para nossa militância e para minha própria história”.
O presidente estadual do PT, André Kamai, celebrou a presença de Edinho afirmando que “aqui não é um lugar apenas para ver, é um lugar para sentir a razão da nossa luta”, reforçando que Xapuri segue como semente de esperança e reorganização do projeto político para o Acre.
A presidente municipal do PT, Zilah Bezerra, ressaltou o simbolismo do encontro: “Este espaço guarda a memória da luta dos extrativistas e do velório de Chico Mendes. Estamos nos reorganizando para retomar o poder em Xapuri”.
Já o presidente da Apex, Jorge Viana, lembrou que a cidade segue como referência nacional: “Foi aqui que se iniciou a luta em defesa dos seringueiros. Xapuri moldou a história política do Acre”.
Encerrando a plenária, Edinho reforçou o compromisso do PT com a Amazônia: “O partido só disputará os rumos do Brasil se for forte na região Norte. Aqui se decide o futuro do século XXI”.
