Deputado Pablo Bregense exalta iniciativa do senador Petecão para levar ensino superior aos municípios

Representando o presidente da Assembléia Legislativa, o deputado Nicolau Júnior, primeiro secretário da Casa, recebeu nesta segunda-feira, o CEO do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Júnior. Líder do MDB na ALEAC, o deputado Tanízio Sá também participou do encontro.

Acompanhado pelos diretores Fábio Farina e Hélio Kimelblat, Phelippe Daou entregou aos parlamentares um exemplar do Programa “Amazônia que eu quero”, elaborado a partir de uma série de debates promovidos pela Rede Amazônica em cinco estados da região norte, onde foram discutidos a fundo questões ambientais, econômicas e sociais.

“A gente espera que com um caderno como esse, sirva para que a ALEAC possa se inspirar em tudo aquilo que já vem fazendo. Se cada um dos deputados dessa casa abraçar essa propostas teremos um estado do Acre melhor e com certeza um estado mais desenvolvido, mais atraente a investimentos”, disse.

Nicolau Júnior aproveitou o encontro para parabenizar os diretores pela presença da Rede Amazônica em várias cidades do Acre e lembrar que o grupo é percussor da imprensa no Estado. Ele lembrou que a empresa gerou e gera dezenas de postos de emprego no Acre, o que torna inconfundível a história da Rede Amazônica.

“Para esta casa é uma honra receber o CEO da Rede Amazônica ainda mais nos presenteando com uma plataforma tão importante para o debate em torno dos principais problemas que nossa população enfrenta. O Acre e todos os estados da Amazônia, tem uma dívida com a Rede Amazônica pelos relevantes serviços prestados durante décadas”, disse Nicolau.

