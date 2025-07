Deputado Nicolau Júnior homenageia Elson Santiago com Comenda do Mérito Legislativo e exalta legado da família

Na manhã desta quinta-feira (10), o deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda na sede da Defensoria Pública do Estado do Acre, em Rio Branco, acompanhado da diretoria da APACRE (Associação dos Produtores e Agricultores do Campo do Ramal do Espinhara), do vereador Elias Dayer e de lideranças locais do Bujari. O objetivo do encontro foi articular a instalação de uma sede da Defensoria Pública no município vizinho, garantindo atendimento jurídico mais próximo e acessível à população.

Tanízio destacou a importância da iniciativa e anunciou que, já nesta sexta-feira (11), a defensora pública Simone estará no Bujari para uma reunião com representantes do Judiciário, onde será discutida a viabilidade da nova unidade. “Estamos buscando melhorias para a nossa Bujaria, um atendimento mais digno para o povo, com um local adequado. É uma luta de todos nós”, declarou o parlamentar.

O deputado também reafirmou seu compromisso com a causa e informou que destinará uma emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil, a pedido das lideranças e vereadores do município, para auxiliar nas despesas operacionais da nova sede da Defensoria. “Essa é uma instituição essencial, que representa bem o nosso povo e garante os direitos de quem mais precisa”, afirmou.

A ação reforça o compromisso do mandato de Tanízio Sá com a interiorização dos serviços públicos essenciais e com a valorização das associações rurais, promovendo cidadania e inclusão jurídica às comunidades do Bujari.