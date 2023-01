Deputado Luiz Gonzaga visita obras em ramal e recebe reconhecimento dos moradores por apoio ao Juruá

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) esteve no último final de semana visitando as obras do ramal de assentamento Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, acompanhado do direto do Deracre no Juruá, Mauri Sinhor.

“Nesse fim de semana visitei juntamente com meu nobre amigo Mauri Sinhor, as obras do Ramal de assentamento Santa Luzia em Cruzeiro do Sul, uma região muito importante pelo cultivo”, disse o parlamentar.

Gonzaga esteve acompanhado de lideranças locais que agradeceram o apoio que o parlamentar dá à região do Juruá.

“A Comunidade do Ramal 11, em especial ao meu amigo Chico Tomé um verdadeiro desbravador do Ramal com o Marazona, agradeceu juntamente a sua esposa, professora Ivone, pelo trabalho realizado pelo Deracre Juruá”.