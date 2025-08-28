Tudo sobre Política
Deputado Luiz Gonzaga visita fábrica no Peru e reforça parceria comercial entre Acre e Ucayali, Pucallpa
(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, aproveitou a agenda no Peru para conhecer, na quarta-feira (27), a fábrica Osho Sur, que fica localizada em Ucayali, Pucallpa. O espaço conta com instalações modernas para beneficiamento de óleo de palma.
O parlamentar esteve acompanhado de uma comitiva formada por representantes do governo do Acre e empresários. A delegação do Acre contou com deputado Gonzaga, pelo secretário de Planejamento do Estado, Ricardo Brandão dos Santos, secretário de Segurança e Justiça, José Américo Gaia, e secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros.
De acordo com o deputado Gonzaga, a visita faz parte da troca de experiências entre os empreendedores do Acre e Peru, além de fortalecer o comércio bilateral. O parlamentar destacou ainda que as regiões do Acre e Pucallpa têm um grande potencial de produção.
“Podemos ver durante essa visita o potencial que a nossa Amazônia tem em produzir, de criar riquezas e gerar emprego ao nosso povo. A visita serviu também para levarmos ao Acre experiências que vêm dando certo aqui no Peru”, disse o parlamentar.
O gerente regional da empresa Ocho Sur, Ulises Saldaña, agradeceu ao deputado Gonzaga e demais membros da comitiva pela visita e destacou a importância do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Ucayali.
“Quero agradecer à comitiva acreana pela visita. A necessidade de uma integração comercial entre Acre e Ucayali já vem de muitos anos atrás e tem avançado. Creio que a visita do deputado Gonzaga e demais membros do Acre foi muito importante para que em pouco tempo essa integração possa se completar”, disse.
O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão dos Santos, afirmou que a visita serviu para conhecer experiências novas e ver de perto a integração entre o poder público e a iniciativa privada no país vizinho.
“A visita serviu para vermos que a parceria entre o poder público e a iniciativa privada rendem frutos para o funcionamento das cadeias produtivas. Essa experiência vivida aqui em Pucallpa pode ser muito bem replicada no estado do Acre”, disse Brandão.
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio de sua equipe gestora e de representantes das áreas estratégicas de políticas públicas, participou nesta quinta-feira, 28 de agosto, da Capacitação Presencial sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e da preparação para a realização do 1º Fórum Comunitário. O evento aconteceu em Rio Branco-AC, no Auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), reunindo municípios acreanos para alinhamento de estratégias e orientações sobre o novo ciclo do programa.
A capacitação foi promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Instituto Amazônia Açu (IAÇU), parceiro implementador do Selo no Acre. A iniciativa teve como público-alvo articuladores(as) do Selo, mobilizadores(as) de adolescentes e representantes indicados pela gestão municipal, visando fortalecer o protagonismo das cidades na execução das ações previstas.
Entre os objetivos do encontro estiveram:
• Apresentar a metodologia do Selo UNICEF para o ciclo 2025-2028, com foco nas entregas e prazos iniciais;
• Orientar sobre a organização e realização do 1º Fórum Comunitário, espaço de diálogo e participação social;
• Fortalecer o papel dos municípios na implementação de políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
O município de Epitaciolândia esteve representado pela secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Paula Caroline, e pela articuladora do Selo UNICEF no município, Sarah Mayenne. Também esteve presente o representante do Selo UNICEF no Acre, Thiago Silva, que destacou a importância do engajamento das gestões municipais neste novo ciclo.
Segundo a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, a adesão ao Selo reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes:
“A participação nessa capacitação é fundamental para que possamos planejar ações efetivas em nosso município. O Selo UNICEF é um instrumento que nos orienta e nos fortalece na construção de políticas públicas que garantam dignidade e oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.
O 1º Fórum Comunitário de Epitaciolândia será realizado ainda este ano, reunindo representantes da sociedade civil, conselhos, gestores, adolescentes e lideranças locais para discutir prioridades e propor soluções conjuntas que fortaleçam o desenvolvimento social do município.
Com esse passo, Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania e da infância, alinhando-se ao propósito global do UNICEF de assegurar os direitos e o bem-estar de cada criança e adolescente.
