Deputado Luiz Gonzaga visita fábrica no Peru e reforça parceria comercial entre Acre e Ucayali, Pucallpa

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, aproveitou a agenda no Peru para conhecer, na quarta-feira (27), a fábrica Osho Sur, que fica localizada em Ucayali, Pucallpa. O espaço conta com instalações modernas para beneficiamento de óleo de palma.

O parlamentar esteve acompanhado de uma comitiva formada por representantes do governo do Acre e empresários. A delegação do Acre contou com deputado Gonzaga, pelo secretário de Planejamento do Estado, Ricardo Brandão dos Santos, secretário de Segurança e Justiça, José Américo Gaia, e secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros.

De acordo com o deputado Gonzaga, a visita faz parte da troca de experiências entre os empreendedores do Acre e Peru, além de fortalecer o comércio bilateral. O parlamentar destacou ainda que as regiões do Acre e Pucallpa têm um grande potencial de produção.

“Podemos ver durante essa visita o potencial que a nossa Amazônia tem em produzir, de criar riquezas e gerar emprego ao nosso povo. A visita serviu também para levarmos ao Acre experiências que vêm dando certo aqui no Peru”, disse o parlamentar.

O gerente regional da empresa Ocho Sur, Ulises Saldaña, agradeceu ao deputado Gonzaga e demais membros da comitiva pela visita e destacou a importância do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Ucayali.

“Quero agradecer à comitiva acreana pela visita. A necessidade de uma integração comercial entre Acre e Ucayali já vem de muitos anos atrás e tem avançado. Creio que a visita do deputado Gonzaga e demais membros do Acre foi muito importante para que em pouco tempo essa integração possa se completar”, disse.

O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão dos Santos, afirmou que a visita serviu para conhecer experiências novas e ver de perto a integração entre o poder público e a iniciativa privada no país vizinho.

“A visita serviu para vermos que a parceria entre o poder público e a iniciativa privada rendem frutos para o funcionamento das cadeias produtivas. Essa experiência vivida aqui em Pucallpa pode ser muito bem replicada no estado do Acre”, disse Brandão.