Deputado Luiz Gonzaga prestigia posse de novos promotores de justiça e defende união entre os poderes

O superintendente do Sescoop Acre, Emerson Gomes, agradeceu a honraria – Fotos: Alice Hainan

A 14ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programa de Estágio elegeu o Sescoop Acre como vencedor nacional em primeiro lugar na categoria de 10 a 50 estagiários. A premiação é a única em que o estudante pode avaliar o seu programa de estágio anonimamente.

O evento de premiação aconteceu em São Paulo e contou com a presença de José Augusto Minarelli, presidente do Conselho do CIEE SP e CIEE Nacional, que agradeceu as organizações parceiras “que estão envolvidas nessa missão de fazer uma transição suave e consistente entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho”.

Para Humberto Casagrande, CEO do CIEE, a parceria com as organizações proporciona não apenas atendimento ágil e de qualidade, mas também dividendos sociais, já que a instituição filantrópica sem fins lucrativos tem diversas atividades que contribuem para o desenvolvimento dos jovens e adolescentes.

A premiação ao Sescoop Acre foi entregue na manhã desta quarta-feira, 26, pelo Supervisor do CIEE no Acre, Daniel Alves, que explicou a finalidade do prêmio. “Esse prêmio é o reflexo do que os estagiários pensam da instituição, eles acreditam que este seja o melhor espaço para estarem atuando, como sempre o Sescoop Acre está de parabéns, que continuem com esse trabalho de excelência na formação de estagiários”, disse.

O superintendente do Sescoop Acre, Emerson Gomes, agradeceu a honraria e destacou a importância do programa de estágio. “Recebemos essa premiação com muita alegria, aqui prezamos pela qualidade do nosso programa de estágio, para nós, os estagiários são talentos e essa é uma oportunidade para o desenvolvimento deles enquanto estudantes, mas também para a instituição pela qual ele colabora e aprende, nos sentimos felizes e honrados com o prêmio”, finalizou.