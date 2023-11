Deputado Luiz Gonzaga participa da entrega de viaturas e destaca fortalecimento da segurança pública do Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, na sexta-feira (17), de uma reunião com superintendentes e representantes dos órgãos federais no estado do Acre. Destacou que seu mandato parlamentar é 100% popular e o colocou à disposição. Na ocasião, sugeriu aos participantes a realização de uma caravana participativa, com o slogan “o governo federal mais próximo do cidadão”.

Esclareceu que a iniciativa pretende visitar todos os 22 municípios do estado, com o objetivo de ouvir as demandas dos representantes da sociedade civil organizada, como prefeitos, vereadores, secretários municipais, comerciantes, empresários, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, cooperativas, colônias de pescadores e associações de diversas áreas de atuação, buscando soluções para suas necessidades junto às áreas do governo federal no Acre ligadas ao respectivo âmbito.

“Penso que a classe política e os gestores públicos devem sair dos gabinetes e percorrer os municípios para ouvir dos cidadãos suas necessidades mais urgentes. Precisamos ouvir a população e buscar soluções para seus pleitos. Com essas ações, pretendemos aproximar o Executivo Federal da população, até para conhecer melhor as realidades específicas e as necessidades de cada comunidade”.

Calendário

O senador informou ainda que a primeira caravana “O governo federal mais próximo do cidadão” terá a participação dos superintendentes federais no estado, que iniciarão suas atividades pela Regional do Alto Acre, dia 1o de dezembro (sexta-feira), pela manhã em Xapuri, e à tarde, no município de Assis Brasil. Dia 2 de dezembro (sábado), será a vez de Brasileia e Epitaciolândia.