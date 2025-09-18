Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputado Luiz Gonzaga comemora criação do Comitê Peru-Brasil que destaca importância do Acre na intergração comercial

Publicados

18 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, comemorou os avanços da parceria comercial do Acre com o Peru após encontros de autoridades peruanas e brasileiras durante a VIII Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça e o XIV Mecanismo de Consulta Política, que ocorreram na quarta-feira (17), em Brasília.

Um dos pontos cruciais da reunião foi a criação do Comitê Central Peru-Brasil para a Integração, composto por Ucayali e Acre. Outro ponto importante que ficou definido foi a ampliação do horário de funcionamento da Agência Federal de Impostos e da Polícia Federal em Iñapari-Assis, que passa a operar das 7h às 19h.

A medida, que alinha o horário com o controle peruano, visa agilizar procedimentos, aumentar a segurança e melhorar o atendimento para quem cruza a fronteira a trabalho, turismo ou comércio.

Gonzaga afirmou que a criação do Comitê Central Peru-Brasil mostra a importância do Acre para esse processo de fortalecimento da integração comercial entre os dois países.

“O Acre se consolida como uma importante rota comercial entre o Brasil e países da Amércia do Sul. O Peru é um importante aliado comercial do Brasil e a criação do comitê será importante para Acre e Ucayali, gerando oportunidades de negócios entre as duas regiões”, disse o parlamentar.

Além disso, a integração do Peru com a região do Juruá segue em progresso com a homologação de um novo corredor de integração fronteiriça. Denominado “Corredor de Exportación Central”, ele será um fórum dedicado a tratar exclusivamente da integração com o país vizinho. Recentemente, Luiz Gonzaga percorreu a rota entre o Acre e Ucayali para conhecer de perto os desafios e potencialidades do país vizinho, mostrando compromisso com o comércio bilateral.

“O reconhecimento por parte do governo peruano através do ‘Corredor de Exportación Central’ e o comprometimento do governo brasileiro na ampliação do horário de atendimento dos órgãos brasileiros demonstram que nossas pautas estão sendo ouvidas e atendidas nas esferas federais, tanto do lado brasileiro como peruano”, afirmou o Gonzaga.

O coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, que participou do encontro em Brasília, afirmou que o reunião serviu para intensificar as ações de parceria com o Peru defendidas pelo governador do Acre, Gladson Camelí.

“Essa reunião demonstra que as ações do governo do Estado e todo o esforço que a equipe do governador Gladson Cameli tem empregado para promover a integração vêm trazendo resultados positivos para o nosso estado. Estamos trabalhando diuturnamente e muito em breve teremos outros avanços nesse sentido”, disse.

O governadaor de Ucayali, Manuel Gambini, também participou do encontro e destacou a importância da criação do Comitê Central Peru-Brasil.

“É uma conquista que vem sendo trabalhada há anos e que representa um marco na atribuição de um papel de liderança a Ucayali na agenda binacional. Este novo espaço promoverá projetos-chave como os voos transfronteiriços Cruzeiro do Sul–Pucallpa, o fortalecimento do transporte fluvial e logístico de Pucallpa conectado ao porto de Chancay, bem como iniciativas em saúde, meio ambiente e segurança”, afirmou.

Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neir destaca avanços no PL 2531/2021 sobre piso salarial de profissionais de apoio da educação

Publicados

4 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

A deputada federal Socorro Neir gravou um vídeo em sua rede social Instagram para falar sobre o Projeto de Lei 2531/2021, que trata da criação do piso salarial nacional para os profissionais de apoio da educação. Em mensagem direcionada à categoria, a parlamentar relatou avanços após reunião com representantes do Ministério da Educação (MEC), realizada nesta terça-feira.

Segundo Socorro Neir, o MEC se posicionou favorável à implementação da Constituição Federal no que se refere à instituição do piso, mas indicou a necessidade de dois ajustes no texto para garantir sua constitucionalidade e viabilidade de aprovação no Congresso.

O primeiro ponto destacado pelo ministério foi a inclusão de um artigo especificando a fonte de financiamento para o cumprimento da medida. O segundo ajuste envolve a transformação do valor percentual em valor nominal, acompanhado de um mecanismo de atualização anual com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Além da reunião com o MEC, a deputada também esteve com representantes de um dos movimentos que defendem a aprovação do PL 2531/2021, compartilhando o posicionamento do governo.

“O meu entendimento é que os dois ajustes sugeridos pelo MEC são necessários para garantir a constitucionalidade do projeto e, consequentemente, assegurar sua aprovação. Meu compromisso é atuar em diálogo próximo com a categoria. Estamos juntos nessa luta”, reforçou Socorro Neir.

O PL 2531/2021 é aguardado com expectativa pelos profissionais de apoio da educação em todo o país, que reivindicam maior reconhecimento e valorização da carreira.

Veja o vídeo no Instagram:

