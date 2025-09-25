Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputado Luiz Gonzaga cobra mais recursos para DNIT finalizar recuperação da BR-364 antes das chuvas

Publicados

24 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

Assessoria – O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), mostrou-se preocupado com a demora nos serviços de recuperação da BR-364 no Acre.

Nesta quarta-feira (24), o parlamentar cobrou a destinação de mais recursos federais para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contrate mais equipes para iniciar as obras de recuperação da rodovia antes do perído chuvoso que inicia entre outubro e novembro.

Gonzaga explicou que teve acesso a dados do portal de transparência da União que mostram que o DNIT empenhou, através de duas ordens de serviços, o valor de apenas R$ 13 milhões para recuperação do trecho entre Rio Branco e Sena Madureira. O deputado afirmou que esse valor não é suficiente para finalizar os trabalhos até o final do verão.

“Tive acesso a dados que mostram que as ordens de serviços assinadas entre uma empresa e o DNIT foram de R$ 13 milhões. Esse valor não é suficiente para finalizar os trabalhos nos trechos mais críticos antes do final no ano”, disse o deputado.

Diante da iminência da paralisação dos serviços por falta de recursos, Gonzaga afirmou que vai procurar a bancada federal acreana para intermediar junto ao Ministério dos Transportes mais investimentos para a recuperação da BR-364 antes do inverno.

“Precisamos correr contra o tempo para garantirmos mais recursos para a BR-364. Essas obras de recuperação não podem parar, pois corremos o risco da estrada fechar durante o período de chuvas. O presidente Lula veio ao Acre e prometeu um alto valor para recuperação da rodovia e esse dinheiro precisa chegar para garantirmos os serviços e mantermos a BR aberta o ano inteiro. Se ela fechar milhares de acreanos sofrerão prejuízos incalculáveis”, disse o deputado.

O parlamentar conta que percorreu a rodovia nos últimos dias e constatou que vários trechos estão necessitando de recuperação urgente.

“Estive pessoalmente percorrendo a BR-364 entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Entre Sena Madureira e Manoel Urbano presenciei poucas equipes trabalhando. Precisamos agilizar ainda mais os serviços para evitarmos o pior, que é o fechamento da rodovia no inverno”, finalizou.

