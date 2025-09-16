Tudo sobre Política
Deputado Luiz Gonzaga cobra DNIT para contratar mais equipes para recuperar BR-364 antes do inverno
Tudo sobre Política
(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), usou a tribuna da Casa Legislativa durante sessão desta terça-feira (16) para cobrar celeridade nas obras de reconstrução da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul.
O parlamentar, que defende investimentos e serviços de qualidade na manutenção da rodovia para evitar fechamento durante o período chuvoso, afirmou que os trabalhos de reconstrução da estrada precisam ser realizados antes do período chuvoso. Gonzaga também cobrou a recuperação de um trecho maior da rodovia.
“Estive percorrendo a BR-364 até Tarauacá neste final de semana e fizemos o percurso em 8h. Eu vi as condições reais da nossa rodovia. Apesar dos esforços do superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, ainda está muito difícil. É preciso que a reconstrução usando macadame se estenda a um trecho maior e não somente aos 20 km que estão fazendo. Isso é muito pouco para uma BR que precisa ter acesso de qualidade. Já estamos nos aproximando do período de chuvas e tem muito o que fazer ainda”, disse o deputado.
Gonzaga destacou que um dos piores trechos da rodovia está entre Manoel Urbano e Feijó e cobrou reconstrução dos 59 quilômetros que ligam as duas cidades.
“Apenas 20 quilômetros de recuperação com macadame é muito pouco para uma estrada que é a espinha dorsal do Acre. Entre Manoel Urbano e Feijó têm mais de 57 km com muitos buracos e tinha apenas uma equipe tapando buracos e duas cuidando de erosões. O DNIT precisa colocar dinheiro nos contratos para que as empresas possam trabalhar e fazer a recuperação que se faz necessária”, disse o parlamentar.
Por fim, o parlamentar disse que a péssima qualidade da estrada traz consequência direta no aumento dos preços dos produtos nas regiões de Tarauacá/Envira e Vale do Juruá.
“Conversando com motoristas eles me relataram que os buracos na estrada causam prejuízos no veículos e isso aumenta o valor do fretes, causando aumento também no valor dos produtos que chegam à mesa dos acreanos”, finalizou.
Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão anuncia quase R$ 2 milhões para a construção de ginásio poliesportivo em Tarauacá
Prefeito, Rodrigo Damasceno e o senador Sérgio Petecão – Foto: Assessoria
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (16), o pagamento de quase R$ 2 milhões ao município de Tarauacá. Informou que o recurso, viabilizado por meio de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, atenderá a solicitação do diretório municipal do PSD e será aplicado na construção de um ginásio poliesportivo.
A obra, disse o senador, é aguardada pela população e promete fortalecer a prática esportiva, a cultura e a convivência comunitária. Destacou que o investimento não se resume apenas a uma obra física, mas tem como objetivo criar um espaço de transformação social.
“Esta obra vai muito além do concreto e das estruturas: ela representa um espaço de oportunidades para a juventude, de convivência para as famílias e de incentivo ao esporte e à cultura. É um passo importante para fortalecer os laços da comunidade e oferecer mais dignidade e lazer à população”, afirmou.
Petecão reforçou ainda a importância prática do ginásio para os moradores. “Eu sei que o povo de Tarauacá merece um lugar decente para jogar bola, praticar esportes, divertir-se e reunir a família. Este ginásio vai ser um ponto de encontro para todos, principalmente para os jovens, que precisam de alternativas de lazer e esporte”, completou.
O prefeito, Rodrigo Damasceno, ressaltou a relevância da parceria com o mandato de Petecão e destacou que o investimento chega em um momento de grande necessidade para o município. Ele frisou que a obra atenderá a um antigo sonho da população.
“Quero agradecer ao senador Petecão por mais esse gesto de compromisso com Tarauacá. Ele tem mostrado, na prática, o quanto acredita no municipalismo e no fortalecimento dos municípios acreanos. Esta obra é uma vitória para nosso povo e mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar realidades”.
O ginásio será construído em área central do município e deverá beneficiar diretamente jovens atletas, estudantes e a comunidade em geral. Além de eventos esportivos, o espaço também servirá para atividades culturais e comunitárias, ampliando as opções de lazer para os moradores de Tarauacá.
Com mais esse anúncio, Petecão reforça sua atuação voltada para investimentos que dialogam diretamente com as necessidades da população acreana, consolidando seu perfil de senador municipalista e próximo das comunidades.
Deputado Luiz Gonzaga cobra DNIT para contratar mais equipes para recuperar BR-364 antes do inverno
Prefeitura de Rodrigues Alves e Governo do Acre realizam Operação Tapa-Buraco no município
Senador Sérgio Petecão anuncia quase R$ 2 milhões para a construção de ginásio poliesportivo em Tarauacá
Deputada Maria Antônia prestigia palestra ministrada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Zico, em Rio Branco
Deputado Tanízio Sá destina emenda para compra de ar-condicionados e brinquedos em creche de Plácido de Castro
POLÍTICA
Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento
Vereador André Kamai – Fotos: Paulo Murilo Foi marcada por um momento de profunda reflexão e compromisso coletivo na Câmara...
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
-
Concurso6 dias atrás
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Petecão leva cidadania ao Purus: mutirão do INSS transforma a vida de moradores de Santa Rosa