Deputado Luiz Gonzaga apresenta PL “Lei Juliana Chaar” em homenagem a advogada morta atropelada em Rio Branco

Iniciativa busca suprir a carência de mão de obra qualificada no setor, com foco em atendimento – Foto: Assessoria Senac

Com o objetivo de formar jovens para um mercado em expansão e cada vez mais digitalizado, o Senac Acre apresentou a empresários do setor farmacêutico, a proposta do novo curso de Aprendizagem Profissional em Serviços de Farmácias e Drogarias. A iniciativa busca atender à carência de mão de obra qualificada no segmento, com foco em atendimento, dispensação de medicamentos, organização de estabelecimentos e desenvolvimento de competências socioemocionais.

A nova formação é voltada para jovens de 18 a 24 anos, com idade livre para Pessoas com Deficiência (PCDs), que, entre teoria e prática, apoiarão atividades como atendimento, organização e controle de estoque, enquanto desenvolvem competências essenciais para o setor. A iniciativa também atende à legislação da aprendizagem e reforça o compromisso das farmácias com o desenvolvimento social.

O diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia de diversificação da oferta do programa de aprendizagem, atualmente voltado para áreas como vendas, administração e supermercados. “Estamos buscando ampliar a oferta da aprendizagem para mais dois segmentos, o de farmácias e drogarias e o de tecnologia da informação. Este ano, devemos lançar uma turma piloto exclusiva para farmácias e drogarias”, explicou.

O CEO do Grupo J.Cruz, Edson Cruz, participou da reunião e reforçou a importância da iniciativa para o setor. “Fico muito feliz porque precisamos muito de mão de obra. Precisamos de pessoas com habilidade em digitalização, para lidar com processos que hoje estão muito avançados nas farmácias. Agradeço muito ao Senac e à Federação do Comércio por essa iniciativa”, afirmou.