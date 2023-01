Deputado Leo de Brito é convidado pelo ministro Camilo Santana a integrar equipe do Ministério da Educação

Alegando possível perda no FPM, Amac orienta municípios a entrarem na Justiça contra dados prévios do Censo – Foto: Reprodução TV Acre

Com a previsão de redução de coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a, pelo menos, sete cidades do Acre, o prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, questionou os dados prévios do Censo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Amac informou que prepara uma minuta de ação judicial que será repassada a todas as prefeituras do Acre para que os municípios acionem a Justiça, individualmente, contra as reduções nos repasses com base no Censo não finalizado.

A prévia da população do Acre com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro aponta que o Acre tem 829.780 habitantes, 9% menor do que a estimativa divulgada pelo IBGE em 2021.

Uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) considerou, para o exercício de 2023, a prévia do Censo Demográfico como parâmetro para os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas de distribuição do FPM.

Mas, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o Censo ainda não foi concluído pelo IBGE e a medida do TCU vai contra Lei Complementar 165/2019, que garante a manutenção dos coeficientes até a finalização da pesquisa. Por isso, a CNM tem orientado os municípios a entrarem com ação judicial para não serem impactados pela decisão, que já deve trazer efeitos no repasse do próximo dia 10 de janeiro.

Bocalom destacou a importância da finalização do Censo Demográfico para uma distribuição mais justa do FPM. O prefeito e presidente da Amac afirmou ainda que a população do Acre, ao contrário do demonstrado na prévia do IBGE, aumentou nos últimos anos.

“Não estamos aceitando essa história do IBGE dizer que reduziu, a gente sabe que não reduziu [a população]. Então, através da Frente Nacional dos Prefeitos, Confederação Nacional dos Municípios e Amac estamos acionando para que o IBGE não leve em consideração essa contagem que fez até agora. Mesmo porque, o IBGE informou que está tendo dificuldade de entrar em alguns bairros, então já que tem essa dificuldade toda, os municípios não podem pagar por isso. O FPM, principalmente aqui no Acre, onde a arrecadação de ICMS é muito baixa, é a salvação dos municípios”, disse Bocalom. Iryá Rodrigues, G1 Acre