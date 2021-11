Deputado Leo de Brito acionará ministérios da Justiça e da Defesa para reforçar para segurança na fronteira

Prefeita Fernanda Hassem e os Vereadores Rogério Pontes, Jurandir Queiroz e Jorge da Laura – Arte: Alemão Monteiro

Chegou a informação na redação do site 3 de Julho Notícias que no município de Brasileia está acontecendo um verdadeiro caça as bruxa (figura de linguagem), isso porquê amanhã acontecerá a votação do Orçamento para 2022, onde a prefeita Fernanda Hassem espera que seja aprovado os R$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de reais).

Diante dessa situação, nos foi informado que os vereadores que já disseram amém para a aprovação do Orçamento estão deixado de lado, pois a prefeita Fernanda Hassem está correndo atrás de “conversar” com os parlamentares que estão se mostrando uma pedra no sapado da gestora, sendo eles: Rogério Pontes, Jurandir Queiroz e Jorge da Laura.

Fernanda tem tentado por várias vezes entrar em contato por meio do celular, com este vereadores mas não tem obtido sucesso, acredita-se que o motivo dessa falta de contato seja porque tanto Rogério, Jurandir e Jorge da Laura estão insatisfeitos com o tratamento que o executivo vem dando ao Poder Legislativo, vale destacar que na última sessão, Jorge da Laura afirmou em tribuna que o Executivo não tem dado o devido respeito aos vereadores.

Segundo informações, devido a insatisfação dos vereadores de ligar para a prefeita e ela não atender o celular quando os parlamentares ligam, os nobres edis resolveram pagar na mesma moeda e não atender as chamadas da prefeita. Tudo indica que a votação do Orçamento será uma grande surpresa, e a prefeita pode preparar o “caldo de caridade com ovo de codorna”.

