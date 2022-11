Deputado Jenilson Leite visita o Cras da Baixada e participa de atividades do Associação de Arte em Movimento do Idoso

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), visitou nesta quinta-feira (17), a Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB), no Centro de Referência de Assistência Social – Cras, na Sobral, em Rio Branco. À convite da Raimundinha da Baixada, Jenilson foi conhecer de perto o trabalho que ela desenvolve no local, onde atende mais de 240 famílias. São mais de 600 pessoas que são beneficiadas com as atividades desenvolvidas no centro, como o Forró do Senadinho, que agrada em especial as pessoas da melhor idade.

Jenilson participou das atividades e parabenizou aos organizadores pelo trabalho desenvolvido.

“Na condição de médico, posso falar que estar dentro de casa às vezes prejudica a gente. A pessoa quando se aposenta, ela tem que procurar sempre se reinserir em novos grupos, tem que procurar sempre participar de algum grupo social, porque se a gente senta na cadeira e fica pensando na vida, a gente adoece, então é fundamental quando chega na melhor idade, a gente que já criou os filhos, não pode ficar só dentro de casa, tem que participar de atividades, interagir, ver pessoas, compartilhar momentos e por isso aí está a importância de um grupo que traz felicidade, que traz perspectiva para as pessoas. Então parabéns”, disse o deputado, que aproveitou para agradecer os votos recebidos na última eleição, quando foi candidato ao Senado.

“Agradeço a todos vocês, eu sei que tem muitas pessoas queridas, que sabem que eu atravessei o processo eleitoral recentemente, não ganhamos a eleição, mas fomos muito bem votados, tiramos 65 mil votos só em Rio Branco, então agradeço o carinho”.

A coordenadora da AMIRB, Raimunda Antunes, conhecida como Raimundinha da Baixada, agradeceu a visita de Jenilson, que já é parceiro de longas datas do projeto.

“Ele já é um parceiro da rede há muito tempo, já fizemos muitas ações juntos com o apoio dele, como aquela luta linda na Energisa, que a gente lutava ali pela tarifa mais baixa de energia junto com ele. E quero dizer também que hoje ele mesmo no final já do seu mandato, ele está destinando para nós uma emenda para que a gente possa ter um equipamento de som, porque nós, que somos associação não governamental, temos muita dificuldade e essa emenda dele só vai no fortalecer porque a gente vai deixar de estar pedindo o som de um e de outro, então só temos em agradecer por esse mandato dele, por essa aproximação dele, por ele ser esse deputado que sempre teve um olhar diferenciado apra família, inclusive para pessoa idosa”, afirmou Raimundinha.

O coordenador do projeto Senadinho, Wilson Araújo, também agradeceu ao deputado pelo olhar atento com a associação. “Será o nosso futuro governador, só não foi agora porque atrapalharam ele”.

Veja o vídeo: