Deputado Jenilson Leite se despede do parlamento e diz que plantou sementes na eleição de 2022 ao Senado

Na última sessão da 15ª legislatura, realizada nesta quarta-feira (14), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) se despediu do parlamento após oito anos dos seus dois mandatos. Em seu discurso, o parlamentar agradeceu o suporte e compreensão da família, aos colegas, servidores da Casa e à população acreana.

O deputado mais produtivo da história da Assembleia Legislativa relembrou sua trajetória.

“Primeiro queria agradecer a Deus pela oportunidade que tive ao passar durante 8 anos por esta casa.E ter feito o trabalho que todos acompanharam, que nós procuramos fazer o melhor possível. Queria agradecer aos meus colegas deputados pelo bom convívio, pela boa relação que nós tivemos. Aqui tivemos grandes e importantes debates, no entanto sempre soubemos dividir o que representava divergência política e relacionamento pessoal. Queria agradecer também a todos os servidores desta Casa por onde a gente passa é muito importante a gente plantar as boas sementes, porque quando a gente sai ou quando a gente encontra aquelas pessoas que nós convivemos com elas, a gente sempre vai ter boas lembranças ou colher bons Frutos, então eu deixo aqui nesta casa na Assembleia Legislativa, algum relacionamento que eu tive com todas as pessoas desde aquelas que estão lá no andar de baixo, na garagem, até as que estão nos gabinetes, sempre tratei todos com igualdade e respeito. Eu acho que é isso que a gente leva da vida”, destacou Jenilson.

Vice-presidente da Casa, Leite também destacou as lutas travadas a favor da População, como aquela contra a retirada de direitos na Reforma da Previdência, à favor dos servidores da Saúde, da Educação, Segurança e tantos outros setores do serviço público do Estado.

“Compartilhamos muitos momentos de luta aqui, eu tenho certeza que a nossa luta serviu para ajudar até o Governo a corrigir algumas ideias que inicialmente era pior para o povo e que a partir do debate que nós fizemos, da luta que nós fizemos, o próprio Governo se beneficiou do nosso posicionamentos, quero em especial aqui também agradecer ao presidente Nicolau. Estou como seu vice-presidente e nós tivemos uma boa relação durante toda essa legislatura, nunca tivemos divergências, sempre respeitando o espaço um do outro, entendendo que o vice-presidente tem as suas atribuições e o presidente tem as suas, então eu sempre procurei respeitar o espaço do presidente nos momentos em que o substitui, fazendo aquilo que a gente chegava aos entendimentos e deixo aqui o agradecimento pela boa convivência.

Jenilson agradeceu os votos recebidos na última eleição quando concorreu a senador da República e conquistou, com muita humildade, em uma campanha solitária e cheia de dificuldades, a confiança de mais de 65 mil acreanos.

“Queria agradecer a todos os eleitores que me acompanharam durante os meus dois mandatos e agora nessa disputa que fiz para o Senado da República, eu tinha todo o entendimento da dificuldade da disputa, mas eu precisava fazer porque eu sei que na vida nem sempre as lutas que a gente faz a gente colhe frutos de forma imediata. Às vezes a gente planta para colher mais na frente. Às vezes a gente planta sementes que vão germinar mais na frente e vão nos dar bons frutos, e eu sabia da dificuldade, entendi a complexidade da conjuntura, mas precisava fazer essa disputa porque eu tenho no meu coração a dimensão daquilo que eu quero fazer ainda pelo povo do nosso estado. Durante os 8 anos de mandato, não fiquei nessas quatro paredes, eu sempre procurei colocar o meu mandato nas costas e fui para os mais diferentes pontos desse estado, desde as cabeceiras dos rios até os pontos mais fechados de ramais, onde vive parte da nossa população, o mandato foi um passaporte para que eu pudesse conhecer o nosso Acre mais profundo, e eu pude conhecer as dificuldades daqueles que moram nos locais mais isolados do nosso estado e esses oito anos me prepararam. E essa disputa me deu também o dever de sobretudo com a votação que nós tivemos de 65 mil, seguir em frente na luta política, nós teremos essa responsabilidade com o povo do nosso estado e certamente outras disputas virão pela frente”, disse o deputado lembrando que apesar de se despedir do mandato, não sairá da política.

“Eu quero estar à disposição da nossa população, não irei sair da política, pretendo continuar ajudando nos próximos anos, enquanto não voltar para algum cargo eletivo como médico. Sempre, independente de mandatos de deputado, procurei exercer essa profissão que a vida me deu de forma muito generosa, ajudando as pessoas da maneira que fiz durante a pandemia, quando me afastei uns dias desse parlamento, indo para dentro das UTIs, fazendo aquilo que estava dentro da minha possibilidade, então, só agradeço os anos aqui nessa casa que foram de aprendizado”.