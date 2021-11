Deputado Jenilson Leite cobra solução para centenas de moradores que estão sem água potável em Tarauacá

Nesta quinta-feira (25), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) visitou as dezenas de famílias na cidade de Tarauacá que convivem com a crise hídrica. Apesar de a cidade ser banhada por dois rios e ter outros mananciais, o bairro da Praia, o maior de Tarauacá, sofrem a com a falta de água potável.

O Governo do Estado, por meio do Depasa, construiu poços artesiano. Contudo, a água tem mal cheiro e uma cor amarelada. Haja vista que os poços foram perfurados numa região de pântano, próximo a margem do rio, e com uma profundidade rasa- conforme relatos dos moradores locais.

Até para limpar a casa, os moradores buscam água no Rio Tarauacá devido o forte odor que fica na residência, quando usam a água do poço.

Segundo Maria Líesia Vieira e Dona Gena, a luta para conseguir água é árdua e requer muito esforço. ” Nós convivemos com essa situação faz tempo. O Depasa fez a ligação até a beira da rua Manoel Lourenço, depois nós puxamos esses canos até nossas casas. Mas a água não tem força de chegar aqui, aí a gente precisa ficar chupando o cano para conseguir um pouco de água. Além disso, nem todo dia vem água”, conta as moradoras.

Para o deputado Jenilson Leite, a questão requer prioridade e urgência. ” Estamos presenciando uma situação inaceitável. Mais de duzentas famílias vivem nessa situação, sem água, numa cidade banhada por dois rios e com inúmeros igarapés. O Depasa precisa resolver isso com urgência, pois é inadmissível deixar dezenas de mães numa situação precária pela falta de água. As pessoas ficam com a boca no cano para conseguir água e o governo assiste inerte”, afirma o deputado.

O deputado fez a visita acompanhado do ex-vice-prefeito Chagas Batista e da direção Associação do Bairro das Flores, Jonas Chaves.

