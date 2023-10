Deputado Gonzaga comemora investimentos na cultura e parabeniza Gladson e Minoru: “Quem ganha é o povo”

A construção do hospital universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) está cada dia mais próxima, afirmou o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) ao comunicar, nesta terça-feira (10), à reitora da Ufac, Guida Aquino, a destinação de uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 500 mil para custear as despesas referentes à reformulação do projeto arquitetônico da instituição, adequando-o às exigências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Destacou que a liberação desses recursos é o primeiro passo efetivo para a construção do hospital. Esclareceu que na última reunião entre a reitora da Ufac e o dr. Arthur Chioro, presidente da Ebserh, ficou acordado que para dar início à modificação do projeto seria necessário um aporte financeiro, e que ele se havia comprometido a levantar esse valor. Informou que esse dinheiro estará à disposição da instituição nos próximos dias.

Alertou, porém, que, para acelerar o processo de seleção junto ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Ufac e sua equipe técnica devem agilizar o mais possível a reformulação do projeto. A urgência desse procedimento, disse o senador, se justifica pela necessidade de adequação do projeto, o que permitirá à instituição acessar os recursos que serão disponibilizados pelo PAC destinados a essa finalidade.

“Esse hospital será de extrema importância, uma vez que servirá como centro de excelência na área de saúde, proporcionando um ambiente propício para o ensino, a pesquisa e a extensão, além de oferecer serviços de saúde de qualidade à população. Tal empreendimento não apenas fortalecerá a formação dos profissionais de saúde da Ufac, mas também contribuirá para o aprimoramento dos serviços de saúde prestados à comunidade, promovendo, assim, um aumento significativo na qualidade de vida dos cidadãos do Acre. ”

Ao concluir, parabenizou a reitora, Guida Aquino, pelo trabalho de excelência à frente da instituição e reiterou seu compromisso contínuo com o desenvolvimento da Educação e da Saúde no estado do Acre, colocando-se, mais uma vez, à disposição para colaborar com a universidade na realização deste importante projeto que beneficiará toda a população acreana.

“A construção desse hospital é uma conquista para nosso povo e uma causa a que nos dedicamos há anos, inclusive disponibilizando recursos de emendas. Há tempos me empenho, em parceria com a reitora da Ufac, Guida Aquino, para viabilizar essa importante unidade de Saúde”.