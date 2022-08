Deputado Federal Leo de Brito participa de ato em defesa do Estado Democrático de Direito

Em todo o país, este 11 de agosto está sendo marcado por manifestos pela manutenção da democracia, com a leitura da carta em defesa do Estado Democrático de Direito, assim como ocorreu dia 8 de agosto de 1977, na Universidade de São Paulo (USP), num manifesto contra a ditadura militar. Em Rio Branco, atos ocorreram na Universidade Federal do Acre (UFAC) e no Instituto Federal do Acre (IFAC).

“Participei desse manifesto enquanto cidadão e parlamentar, destacando a importância da defesa da democracia, da defesa das nossas instituições democráticas, do sistema eleitoral brasileiro, das eleições livres, do reconhecimento do resultado da vontade dos eleitores nas urnas e da autoridade do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] nesse processo”, disse o deputado federal Leo de Brito (PT).

No ato ocorrido nesta quinta-feira, na USP, os participantes lembraram dos mortos durante o período da ditadura e reiteraram a importância do respeito ao sistema eleitoral do país que vem sofrendo ataques por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Leo de Brito frisou que no ato realizado no Acre foi manifestado repúdio a escalada autoritária que vem ocorrendo por parte do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro.

“A democracia no nosso país está em risco diante do desmonte público, das políticas de preservação do meio ambiente, da valorização da educação, como temos visto o abandono das nossas universidades e institutos federais, e, ainda, o ataque aos professores por exercício da liberdade democrática”, finalizou o parlamentar.

O dia 11 de agosto foi a data escolhida porque marca dois momentos históricos no Brasil, o dia da criação do curso de Direito, em 1827, e em 1992, nesta mesma data, ocorreu a passeata contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment.