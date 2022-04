Deputado Federal Jesus Sérgio faz reuniões em Brasília na busca de recursos para municípios Acreanos

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) dedicou esta semana em Brasília para solicitar recursos federais que visam beneficiar a população do Acre.

O parlamentar se reuniu com o Coronel Osmarildo de Souza, coordenador de Engenharia do Programa Calha Norte para pedir agilidade do órgão na análise dos pleitos das prefeituras que estão impedindo a liberação de novos recursos.

São municípios como Tarauacá e Jordão que têm dinheiro pra receber mas precisam de análises técnicas internas do Calha Norte. O Coronel Osmarildo se comprometeu em resolver tudo até a próxima semana.

Jesus Sérgio também esteve com o General Valença e o Coronel Batista, diretor e subdiretor de Patrimônio do Exército, onde tratou da cessão de uma área do Exército para a prefeitura de Tarauacá, que tem projetos de construir casas para os atingidos pelas enchentes, quadras de esporte, praças e pista de caminhada no local.

Além disso, o deputado Jesus Sérgio se encontrou com o Secretário Especial de Relações Institucionais da Presidência da República, Henrique Marques, para pedir a liberação de duas emendas parlamentares: uma do Ministério da Saúde será para construção de UBS em Tarauacá e a outra no Ministério da Agricultura para o município de Mâncio Lima adquirir adubo NPK para melhorar a agricultura da região, sobretudo na produção de café.

“Os convênios com o governo federal são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos municípios, por isso estou sempre acompanhando a liberação desses recursos que são tão importante para os municípios acreanos”, afirmou Jesus Sérgio.