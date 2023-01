Deputado federal eleito Eduardo Velloso se reúne com o ministro das cidades, Jader Barbalho, no Distrito Federal

Na tarde desta quarta-feira (18), o deputado federal eleito Eduardo Velloso (UB) está em Brasília se articulando para assumir o mandato e contribuir e dialogando com autoridades visando o desenvolvimento, onde na oportunidade se reuniu com o ministro das cidades Jader Barbalho Filho.

Em meio a reunião, o deputado acreano debateu sobre o apoio que o ministro das cidades pode estar aplicando junto as prefeituras do estado do Acre. Velloso destacou que foi uma reunião muito proveitosa e que não medirá esforços para alcançar melhorias para o Acre.

“Hoje estive em uma reunião muito produtiva com o ministro das cidades Jader Filho. Nosso objetivo é fortalecer o apoio efetivo que o ministro pode aplicar as prefeituras do nosso estado”, disse.

Quem é o Ministro?

Jader Barbalho Filho é empresário do ramo das comunicações e atualmente é presidente do MDB do Pará. Ele também é filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e irmão do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA).