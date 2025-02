Deputado estadual Tanízio Sá cobra medidas para reduzir isolamento de municípios do estado

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) comentou nesta quarta-feira, 12, sobre a oficialização do apoio financeiro ao futebol acreano e a necessidade de medidas para reduzir o isolamento de municípios do estado. Em entrevista ao Boa Conversa Edição Aleac, o parlamentar destacou o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para garantir maior equilíbrio na distribuição da premiação do Campeonato Acreano.

Segundo Tanízio, a proposta inicial enviada pelo governo previa uma premiação de R$ 200 mil para o futebol masculino e R$ 60 mil para o feminino, o que foi considerado uma disparidade significativa. Após diálogo com o secretário de Esporte e Lazer e membros da CCJ, foi acordada uma nova distribuição dos valores. Com a alteração, os times masculinos receberão R$ 150 mil, enquanto os femininos terão R$ 120 mil. “O esporte é vida e estou feliz com o entendimento do governo. O parlamento fez seu papel, buscando sempre fortalecer e alavancar o esporte no estado”, ressaltou.

O parlamentar também enfatizou que o investimento no futebol acreano teve um aumento significativo em relação ao ano passado. “Em 2023, eram apenas R$ 1 milhão destinados ao futebol. Este ano, conseguimos ampliar esse valor para R$ 1,5 milhão. O parlamento fez sua parte e vemos hoje empresários como Adem Araújo investindo no nosso futebol”, destacou Tanízio Sá.

A proposta do governo estadual destina R$ 1,5 milhão para fomentar o futebol de alto rendimento no Acre ao longo de 2025. O recurso será repassado por meio de um instrumento firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre. Os valores serão administrados pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com a possibilidade de abertura de créditos adicionais caso necessário.

Além do apoio ao futebol, Tanízio Sá também abordou a situação dos municípios isolados do Acre, com destaque para Santa Rosa do Purus. O deputado informou que já foi realizado um estudo para viabilizar a redução do isolamento na região. “Essa é uma política de Estado, não pode ser apenas de um deputado. Precisamos da bancada federal para viabilizar a construção de estradas e garantir a integração dessas comunidades”, afirmou.

No próximo dia 13, será realizada uma audiência pública para discutir um pacote de medidas voltadas aos municípios isolados. Segundo Tanízio, a intenção é reunir todos os órgãos estaduais e federais para formar uma frente de trabalho. “Precisamos pensar no morador desses municípios. Está na hora do governo chamar a responsabilidade, e nós, deputados, corremos para ajudar esse povo. Vejo o parlamento focado nessa questão”, concluiu. (Ac24horas)