Deputado Edvaldo Magalhães volta a defender reajuste dos plantões dos técnicos de Saúde no Acre

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a falar a respeito do não reajuste dos plantões dos técnicos em Saúde, que abrange técnicos de enfermagem, de radiologia, entre outros.

“Eu não canso de ser surpreendido pelo falso argumento que foi utilizado na semana passada no tocante aos recursos. Quem acessou o Diário Oficial de hoje viu que mais 25 novos cargos foram nomeados. Tecnicamente, hoje, nós já estamos acima do limite prudencial, mas legalmente será feito no dia 10 a publicação do Relatório Fiscal, porém o governo está aproveitado a folga e fazendo a farra”, disse o parlamentar.

Edvaldo afirmou que a reivindicação dos técnicos é mínima diante do gasto com comissionados. “Estamos falando de R$ 20 milhões referentes a nomeações do dia 30 e de hoje, dia 3. Está comprometendo as suas finanças com comissionados, em detrimento dos R$ 380 mil das gratificações com os técnicos que o governo negou e esta Casa apoiou. Faço questão de retomar esse tema e deixar registrado que o problema não é financeiro, não é da ausência de recursos, o problema é da opção política, da escolha que foi feita. De dizer que isso ali não tem importância, aqui tem importância”.

Em outro trecho do discurso, o líder da oposição disse que muitos profissionais destas categorias perderam a vida durante a pandemia da covid-19. Para ele, a solidariedade da Assembleia não pode ser apenas se resumir em sessões solenes e homenagens, mas em atitudes concretas, que passam pela valorização do servidor.

“Enquanto fazíamos sessões remotas, eles estavam trabalhando. Parte deles morreram, perderam a vida. Sabe o que fez a Assembleia? Aprovou moções de aplausos e entregou diplomas de felicitações. ‘Olha, vocês foram extraordinários’. Na hora de mudar o plantão de R$ 78 para um pouco mais de R$ 110, não tem dinheiro, não existe mais recursos. Aquela solidariedade foi para inglês ver”, pontua Magalhães.

Ao final, o deputado ressaltou que o “governo e a sua equipe expuseram desnecessariamente a sua base. Jogou sua base ao leu, expos os parlamentares por nada, por conta de uma mixaria”.