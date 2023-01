Deputado Edvaldo Magalhães participa da entrega de kits para construção de açudes em Thaumaturgo

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) cumpriu agenda no último sábado (21), em Marechal Thaumaturgo. Ele participou da entrega de kits para a construção de açudes manuais. Os materiais foram adquiridos pela Prefeitura a partir de uma emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC), na ordem de R$ 250 mil.

Nas redes sociais, Edvaldo Magalhães destacou a importância da agenda, principalmente para os agricultores e extrativistas beneficiados com a iniciativa da deputada Perpétua Almeida, com o apoio do gabinete dele, executada pelo prefeito Valdelio Furtado.

“São comunidades aonde as máquinas pesadas ainda não chegam, mas que necessitam desse olhar atento do poder público. Os kits fazem parte de uma emenda da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC), no valor de R$ 250 mil. Foi um momento de alegria entregar esse material, ao lado do prefeito Valdélio Furtado (PSD), e ver a alegria no rosto dos nossos produtores da Agricultura Familiar”, disse Edvaldo Magalhães.

Além dessa agenda, Edvaldo Magalhães também participou das festividades do Novenário de São Sebastião no município de Jordão. O parlamentar aproveitou a ida ao município para conversar com lideranças comunitárias, vereadores e o prefeito Naudo Ribeiro (PDT). A ideia é aproximar ainda mais o mandato e torna-lo cada vez mais participativo.