Deputado Edvaldo Magalhães e Prefeitura lançam programa “Abrindo Portas para o Primeiro Emprego” em Assis Brasil
A Escola Iris Célia recebeu o lançamento do programa “Abrindo Portas para o Primeiro Emprego”, iniciativa do deputado Edvaldo Magalhães, realizada com o apoio da Prefeitura de Assis Brasil. O programa oferece aos jovens a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional.
O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, do vereador Jurandir Araújo, além de Jesus Pileque e Antônia Cavalcante, esteve presente também a secretária de Educação Vanderléia Araújo. Em seu discurso, o prefeito Jerry destacou a importância do programa para os jovens da cidade:
“É fundamental que nossos estudantes tenham oportunidades de aprender na prática e desenvolver suas habilidades. Com o apoio da prefeitura, vamos garantir que os jovens de Assis Brasil saiam preparados para o mercado de trabalho.”
O deputado Edvaldo Magalhães também falou sobre a iniciativa:
“Nosso objetivo é abrir portas para que os jovens tenham experiência profissional ainda na fase escolar, aumentando suas chances de sucesso e oferecendo uma base sólida para o futuro.”
A estudante Hagatha Ferreira, uma das selecionadas, ressaltou a importância do programa:
“Quando saímos do ensino médio, não temos muita oportunidade de emprego por falta de experiência, e com esse programa já vamos sair com certificado e experiência, o que vai nos dar mais oportunidades.”
Ao todo, 28 alunos foram selecionados para participar da iniciativa, que oferece atividades práticas e formação profissional, preparando os jovens para ingressarem com mais segurança no mercado de trabalho.
Convênio entre ABDI e IFAC deve oficializar criação do Aquiry InovaHub, hub de inovação voltado à bioeconomia acreana
Parceria entre ABDI e IFAC avança e deve ser formalizada até o fim de outubro
O projeto de criação do Aquiry InovaHub, um hub de inovação voltado para o fortalecimento das cadeias produtivas e da bioeconomia no Acre, está em fase de finalização. A previsão é que o convênio entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (IFAC) seja oficializado até o fim de outubro, marcando o início efetivo das atividades.
Os últimos ajustes do projeto foram discutidos em uma reunião de alinhamento realizada na quinta-feira (11.9), entre a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, e o reitor do IFAC, Fábio Storch. O encontro teve como objetivo acertar os detalhes do plano de trabalho e do orçamento, garantindo que todas as etapas do projeto estejam devidamente traçadas antes da sua assinatura.
“Essa parceria representa um marco para a cadeia do café no Acre. Unimos ciência, tradição e inovação para criar oportunidades reais, desde a lavoura até a xícara. Estamos investindo em pessoas e conhecimento, porque acreditamos que o café acreano tem potencial para conquistar o mundo”, afirma a diretora.
O reitor agradeceu a parceria com a Agência: “Esse é o primeiro projeto que a gente desenvolve com a ABDI. Ficamos muito felizes porque é algo que vai contribuir com o desenvolvimento do nosso estado, com a formação dos nossos estudantes e com o fortalecimento do Instituto Federal do Acre”.
Foco no café
Um dos eixos centrais do projeto é o fortalecimento da cadeia produtiva do café no estado, com ações que vão desde a qualificação de produtores e técnicos até a implantação de laboratórios especializados para análise de grãos e solos, garantindo padrões internacionais de qualidade.
O Aquiry InovaHub tem ainda o propósito de ser um ambiente permanente de inovação, capaz de fomentar outras cadeias produtivas agroalimentares, promover a digitalização das empresas locais, gerar novos negócios e atrair investimentos, posicionando o Acre como um centro de excelência em bioeconomia.
A iniciativa está alinhada às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB) e da Estratégia Nacional de Bioeconomia, e representa um investimento no desenvolvimento econômico e social do Acre.
