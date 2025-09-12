Deputado Edvaldo Magalhães e Prefeitura lançam programa “Abrindo Portas para o Primeiro Emprego” em Assis Brasil

A Escola Iris Célia recebeu o lançamento do programa “Abrindo Portas para o Primeiro Emprego”, iniciativa do deputado Edvaldo Magalhães, realizada com o apoio da Prefeitura de Assis Brasil. O programa oferece aos jovens a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional.

O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, do vereador Jurandir Araújo, além de Jesus Pileque e Antônia Cavalcante, esteve presente também a secretária de Educação Vanderléia Araújo. Em seu discurso, o prefeito Jerry destacou a importância do programa para os jovens da cidade:

“É fundamental que nossos estudantes tenham oportunidades de aprender na prática e desenvolver suas habilidades. Com o apoio da prefeitura, vamos garantir que os jovens de Assis Brasil saiam preparados para o mercado de trabalho.”

O deputado Edvaldo Magalhães também falou sobre a iniciativa:

“Nosso objetivo é abrir portas para que os jovens tenham experiência profissional ainda na fase escolar, aumentando suas chances de sucesso e oferecendo uma base sólida para o futuro.”

A estudante Hagatha Ferreira, uma das selecionadas, ressaltou a importância do programa:

“Quando saímos do ensino médio, não temos muita oportunidade de emprego por falta de experiência, e com esse programa já vamos sair com certificado e experiência, o que vai nos dar mais oportunidades.”

Ao todo, 28 alunos foram selecionados para participar da iniciativa, que oferece atividades práticas e formação profissional, preparando os jovens para ingressarem com mais segurança no mercado de trabalho.