Deputado Edvaldo Magalhães afirma que domingo o país deve escolher entre democracia e radicalismo

Aleac – Os aprovados no último concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) foram recebidos pelos parlamentares, no Plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (26). Eles pedem celeridade e um cronograma das etapas que faltam ser cumpridas, para que de fato assumam seus respectivos cargos.

A reunião, que contou com a presença de membros das comissões de Segurança Pública, Constituição e Justiça e Serviço Público, foi conduzida pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Há quase um ano houve o concurso do ISE, o Ministério Público deu parecer para convocação dos aprovados e retirada dos provisórios, o que até então não ocorreu.

Renê Sarkis, representante dos aprovados, frisou que o grupo pede celeridade na condução das etapas do concurso. “Existem etapas que não foram concluídas e vemos morosidade nisso, por isso, buscamos celeridade. Que seja passado um cronograma das fases para serem feitas e que, em seguida, haja a convocação”.

Edvaldo Magalhães sugeriu que os aprovados voltem à Casa na sessão da próxima terça-feira (01), para que durante a realização de uma audiência pública com a presença de secretários do Estado, eles façam seus relatos e solicitações. A sugestão foi acatada por todos.

Participaram da reunião, os deputados Antônio Pedro e Whendy Lima (União Brasil), Gehlen Diniz (PP) e Cadmiel Bomfim (PSDB).