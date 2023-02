Deputado Eduardo Velloso recebe em seu gabinete o secretário de saúde do Acre, Pedro Pascoal

Assessoria – Nesta segunda-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), se reuniu com a governadora em exercício, Mailza Assis, o procurador-geral do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, representantes do governo e entidades para discutir sobre as políticas públicas voltadas para pessoas com autismo e suas famílias.

Na ocasião, Gonzaga conheceu o projeto “TEA – Eles não estão sós”, desenvolvido pelo MPAC que objetiva realizar o levantamento sobre os diagnósticos de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no estado do Acre, bem como conhecer o nível de implementação de políticas públicas voltadas para este público, subsidiadas pelos governos estadual e municipais.

Conhecendo de perto a realidade das famílias acreanas que buscam diagnóstico e tratamento para seus filhos com autismo, Gonzaga parabenizou o MP/AC pelo projeto.

“Projetos como estes são importantes, pois nosso estado é carente de estrutura para atender as pessoas com autismo. Sabemos da importância de um diagnóstico precoce para auxiliar no tratamento. As famílias e pessoas com TEA agradecem a iniciativa do MP/AC”, disse o presidente.

A governador Mailza também falou da importância do projeto para criação de políticas públicas.

“É uma causa que precisa ser abraçada por todos nós. Essa ação trará dados importantes para que o Estado se fortaleça e estabeleça formas de atendimento que alcance a todos. Cresce o autismo e, consequentemente, a necessidade da criação de políticas públicas para assistir essas pessoas”, declarou a governadora.

A reunião contou também com a participação do promotor de Justiça da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, Ocimar Sales Júnior; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga; o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho; a secretária adjunta da Mulher, Márdhia El-Shawwa; a diretora de Regulação e Rede de Atenção à Saúde, Ana Beatriz Souza; o assessor especial da Prefeitura de Rio Branco, Helder Paiva, além de representantes da sociedade civil organizada, com as entidades Família Azul do Acre e Mundo Azul.

