Deputado Eduardo Velloso prestigia a chegada da Carreta da Mulher, e participa do evento QualiCafé 2025, reforçando o apoio ao setor produtivo do Acre

10 de outubro de 2025

Chegada da Carreta da Mulher. Foto: Clemerson Ribeiro/ Anac

Nesta sexta-feira (10), o deputado federal Eduardo Velloso participou de duas agendas consideradas fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do Acre. O parlamentar esteve presente, primeiro, na chegada da Carreta da Mulher, realizada na Universidade Federal do Acre (UFAC), e logo depois marcou presença na cerimônia do QualiCafé 2025, evento que valoriza e reconhece o trabalho dos produtores de café robusta amazônico no estado.

Durante o lançamento da Carreta da Mulher — programa do Governo Federal, em parceria com o Ministério da Saúde e o governo do Acre —, o deputado destacou a importância da iniciativa que vai oferecer exames e atendimentos especializados às mulheres acreanas, contribuindo para a redução de filas e diagnósticos precoces.

“Agora temos especialistas atendendo. É uma iniciativa do governo federal, da qual nós, enquanto deputado, apoiamos. Quero parabenizar o ministro e o governo por essa ação que une esforços e leva atendimento a quem mais precisa. Muitas mulheres não têm condições de fazer um diagnóstico e serem tratadas. Esse tipo de ação salva vidas”, ressaltou Velloso.

Em seguida, o parlamentar participou do QualiCafé 2025, evento que celebrou o talento e o esforço dos produtores rurais acreanos. Em seu discurso, Eduardo Velloso reforçou o compromisso com o fortalecimento da cadeia produtiva do café e de outras culturas agrícolas no estado, como o cacau e a piscicultura.

“A nossa terra é uma das mais produtivas do Brasil. Alocamos R$ 8 milhões na secretaria para ajudar a produção de café, cacau e alevinos. Sonho com um Acre melhor, com municípios mais fortes. Lá na Transacreana, estamos construindo um centro de convivência para o produtor rural, em parceria com a prefeitura de Rio Branco. O produtor precisa de estrutura para escoar e guardar sua produção com dignidade”, destacou o deputado.

Velloso também anunciou o planejamento de mais 58 centros de convivência em diferentes regiões do estado, voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e da economia rural.

“Só vamos sair da pobreza através da produção. Agradeço e parabenizo cada produtor, que enfrenta o sol e as dificuldades do dia a dia para plantar e colher. É assim que vamos mudar a realidade. Acredito em um Acre melhor e em um Brasil melhor”, concluiu.

As agendas reforçam o envolvimento do deputado com ações integradas entre os governos federal, estadual e municipal, voltadas para a saúde, a valorização do trabalhador rural e o desenvolvimento sustentável do Acre.

Foto: Neto Lucena/Secom

Socorro Neri protagoniza debate sobre bioeconomia e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia

1 minuto atrás

10 de outubro de 2025

Em um dos momentos mais relevantes da agenda Pré-COP30, realizada em Brasília, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) demonstrou mais uma vez seu protagonismo político e compromisso com o futuro sustentável da Amazônia.

Como vice-presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), a parlamentar teve a honra de moderar o Diálogo Parlamentar sobre Bioeconomia para a Conservação da Amazônia, promovido pela International Conservation Caucus Foundation (ICCF).

O evento reuniu especialistas e parlamentares da América Latina para discutir caminhos que permitam harmonizar legislações e impulsionar uma bioeconomia inclusiva e sustentável, capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento regional, sem abrir mão da preservação ambiental e do respeito aos povos originários e comunidades tradicionais.

“A Amazônia pede diálogo e ação. O desenvolvimento econômico precisa caminhar junto com a preservação ambiental e a inclusão social. É nisso que estamos trabalhando”, destacou Socorro Neri.

Como uma das vozes mais qualificadas do Congresso Nacional em temas socioambientais, Socorro Neri vem exercendo com firmeza seu papel no Parlamento Amazônico, fórum que reúne representantes dos nove estados da região para construir soluções conjuntas de desenvolvimento sustentável.

Sua atuação, pautada pelo diálogo e pela técnica, tem sido reconhecida em nível nacional e internacional, consolidando seu nome como uma liderança comprometida com políticas públicas voltadas à bioeconomia e à conservação ambiental.

Durante o evento, Socorro Neri reforçou seu empenho como relatora do Projeto de Lei Complementar (PLP) 150/2022, que institui a Política Nacional de Bioeconomia (PNB).

A proposta tem como objetivo criar um marco legal claro e moderno para promover a utilização sustentável dos recursos da biodiversidade brasileira, incentivando cadeias produtivas inovadoras e valorizando o conhecimento tradicional das populações amazônicas.

Entre as principais diretrizes do projeto estão:

Incentivo à inovação e pesquisa científica aplicadas à biodiversidade;

Fomento à industrialização sustentável de produtos florestais e biotecnológicos;

Geração de emprego e renda em comunidades locais;

Inclusão social e valorização dos saberes tradicionais;

Atração de investimentos privados com segurança jurídica e responsabilidade ambiental.

“Como relatora do PLP 150/2022, reforço meu compromisso em avançar nesse tema estratégico para o Brasil e para toda a região amazônica. A bioeconomia é uma oportunidade concreta de aliar preservação e prosperidade”, afirmou a deputada.

O projeto, que tramita na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRE), deve ser debatido em audiência pública conjunta com outras comissões do Congresso, envolvendo ministérios, pesquisadores e representantes de comunidades tradicionais.

O diálogo moderado por Socorro Neri faz parte da preparação para a COP30, que será realizada em 2025, em Belém (PA).

O encontro reforçou a importância de a Amazônia estar no centro da agenda climática e econômica mundial, com políticas públicas que garantam conservação, inclusão e prosperidade.

Ao defender a bioeconomia como um novo modelo de desenvolvimento, Neri tem contribuído para posicionar o Acre e toda a região amazônica como referência mundial na transição para uma economia verde e justa.

“A Amazônia é um patrimônio do mundo, mas pertence a quem nela vive. Cabe a nós garantir que seu potencial se traduza em dignidade, oportunidades e futuro para o nosso povo”, concluiu a deputada.

Com uma trajetória marcada pela competência técnica e pelo compromisso ético, Socorro Neri reafirma seu papel de destaque no cenário político nacional, sendo uma das principais articuladoras de uma nova visão de desenvolvimento — sustentável, inclusiva e baseada na ciência.

Sua atuação no Parlamento Amazônico e como relatora do PLP 150/2022 demonstra o quanto o Acre tem contribuído com soluções para o Brasil e para o planeta. A deputada se consolida, assim, como uma voz de equilíbrio e esperança, que transforma debates em propostas concretas e defende uma Amazônia viva, próspera e respeitada.

