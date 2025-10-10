Deputado Eduardo Velloso prestigia a chegada da Carreta da Mulher, e participa do evento QualiCafé 2025, reforçando o apoio ao setor produtivo do Acre

Chegada da Carreta da Mulher. Foto: Clemerson Ribeiro/ Anac

Nesta sexta-feira (10), o deputado federal Eduardo Velloso participou de duas agendas consideradas fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do Acre. O parlamentar esteve presente, primeiro, na chegada da Carreta da Mulher, realizada na Universidade Federal do Acre (UFAC), e logo depois marcou presença na cerimônia do QualiCafé 2025, evento que valoriza e reconhece o trabalho dos produtores de café robusta amazônico no estado.

Durante o lançamento da Carreta da Mulher — programa do Governo Federal, em parceria com o Ministério da Saúde e o governo do Acre —, o deputado destacou a importância da iniciativa que vai oferecer exames e atendimentos especializados às mulheres acreanas, contribuindo para a redução de filas e diagnósticos precoces.

“Agora temos especialistas atendendo. É uma iniciativa do governo federal, da qual nós, enquanto deputado, apoiamos. Quero parabenizar o ministro e o governo por essa ação que une esforços e leva atendimento a quem mais precisa. Muitas mulheres não têm condições de fazer um diagnóstico e serem tratadas. Esse tipo de ação salva vidas”, ressaltou Velloso.

Em seguida, o parlamentar participou do QualiCafé 2025, evento que celebrou o talento e o esforço dos produtores rurais acreanos. Em seu discurso, Eduardo Velloso reforçou o compromisso com o fortalecimento da cadeia produtiva do café e de outras culturas agrícolas no estado, como o cacau e a piscicultura.

“A nossa terra é uma das mais produtivas do Brasil. Alocamos R$ 8 milhões na secretaria para ajudar a produção de café, cacau e alevinos. Sonho com um Acre melhor, com municípios mais fortes. Lá na Transacreana, estamos construindo um centro de convivência para o produtor rural, em parceria com a prefeitura de Rio Branco. O produtor precisa de estrutura para escoar e guardar sua produção com dignidade”, destacou o deputado.

Velloso também anunciou o planejamento de mais 58 centros de convivência em diferentes regiões do estado, voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e da economia rural.

“Só vamos sair da pobreza através da produção. Agradeço e parabenizo cada produtor, que enfrenta o sol e as dificuldades do dia a dia para plantar e colher. É assim que vamos mudar a realidade. Acredito em um Acre melhor e em um Brasil melhor”, concluiu.

As agendas reforçam o envolvimento do deputado com ações integradas entre os governos federal, estadual e municipal, voltadas para a saúde, a valorização do trabalhador rural e o desenvolvimento sustentável do Acre.

Foto: Neto Lucena/Secom