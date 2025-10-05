Tudo sobre Política
Deputado Eduardo Velloso participa de confraternização promovida pela deputada Maria Antônia e destaca avanços na saúde e apoio às comunidades do interior
O deputado Federal Eduardo Velloso participou neste domingo da confraternização organizada pela deputada Maria Antônia, um evento marcado por agradecimentos, união política e anúncios de novos avanços para a população do interior do Acre. O encontro contou com a presença de lideranças locais, como o vereador Zemar e a ex-prefeita Leila Galvão, além de moradores e apoiadores da região.
Durante sua fala, o parlamentar destacou o papel do mandato em aproximar o poder público das necessidades reais do povo, reforçando o compromisso com ações concretas nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento rural.
“Nosso papel é trazer benefícios e leis que ajudem o povo. A deputada Maria Antônia faz algo que ninguém faz: mantém uma casa de apoio sempre de portas abertas, atendendo a todos, sem distinção. E nós, em parceria, temos conseguido ampliar o atendimento médico, realizar cirurgias oftalmológicas e garantir metade do valor dos óculos a quem precisa”, destacou Eduardo Velloso.
O deputado anunciou ainda que, nos dias 17 e 18 deste mês, o Hospital de Brasileia passará a oferecer atendimento fixo de cardiologia e oftalmologia com cirurgias, deixando de ser apenas itinerante. “É um avanço importante para a população do Alto Acre, que agora terá acesso regular a esses serviços de saúde”, afirmou.
Velloso também lembrou que, graças ao trabalho conjunto com a deputada Maria Antônia, o Vale do Juruá já conta com atendimento 24 horas de cardiologia, ressonância magnética e centro cirúrgico oftalmológico, o que antes não existia na região.
Além das ações em saúde, o deputado anunciou um projeto de Centro de Convivência do Produtor Rural que está sendo construído em Rio Branco. Segundo ele, a iniciativa será levada a outros municípios, com a meta de criar 58 centros rurais para apoiar o pequeno produtor com estrutura adequada para armazenar produtos e descansar após longas viagens pelos ramais.
Na área da educação, o parlamentar lembrou que já foi implantado um programa de mestrado em Xapuri, e que o próximo objetivo é levar a iniciativa para outras cidades do interior.
“Com união e trabalho, podemos mudar a vida das pessoas. Esse grupo só cresce porque é formado por gente comprometida em fazer o bem. É assim que construímos um Acre melhor para todos”, concluiu Eduardo Velloso.
Deputada Maria Antônia realiza grande evento em Brasiléia com sorteio de prêmios e participação de lideranças políticas
O encontro reuniu a comunidade, autoridades e familiares em um momento de confraternização e agradecimento da parlamentar ao povo de Brasiléia.
A deputada estadual Maria Antônia (PP) realizou uma grande festa de confraternização no município de Brasiléia, que reuniu centenas de pessoas em um clima de união, gratidão e celebração. A parlamentar destacou a importância da família, da amizade e do trabalho coletivo, reforçando que “ninguém faz nada sozinho” e agradecendo o apoio de todos que contribuíram para a realização do encontro.
O evento contou com a presença do deputado federal Eduardo Velloso, do vereador Zemar e da ex-prefeita Leila Galvão, além do ex-prefeito Deda Amorim, esposo da deputada Maria Antônia. As lideranças destacaram o compromisso da parlamentar com a população acreana e o trabalho que ela desenvolve em defesa das famílias, da saúde e das comunidades do interior.
Durante o evento, Maria Antônia realizou diversos sorteios de prêmios, entre eles: geladeira, máquina de lavar, fogão, guarda-roupa, armário, rack e outros eletrodomésticos, alegrando o público presente. A ação foi uma forma de retribuir o carinho e o apoio recebidos pela parlamentar ao longo de sua trajetória política.
Em seu discurso, a deputada agradeceu à sua família, à equipe de trabalho de Brasiléia e Rodrigues Alves, e aos amigos e apoiadores que ajudaram na organização. Ela ressaltou que o momento foi uma oportunidade para reencontrar o povo da sua terra e reafirmar seu compromisso com o Acre.
“Eu sou de Brasiléia, nasci aqui, e sou muito grata ao meu povo. Tudo o que conquistamos foi com o apoio e a confiança da população. Esse evento é um presente pra mim, pra minha família e pra todos que acreditam no nosso trabalho”, disse Maria Antônia emocionada.
O ex-prefeito Deda Amorim também agradeceu à população pela participação e destacou o sucesso da confraternização. “Foi um momento muito bonito, de reencontro com as famílias e de alegria. Agradecemos a todos que vieram prestigiar esse grande evento”, afirmou.
O encontro marcou mais um capítulo na trajetória de Maria Antônia, que está em seu quinto mandato como deputada estadual, e reafirmou seu vínculo com a comunidade de Brasiléia e com o povo do Acre.
