Deputado Eduardo Velloso participa de confraternização promovida pela deputada Maria Antônia e destaca avanços na saúde e apoio às comunidades do interior

O deputado Federal Eduardo Velloso participou neste domingo da confraternização organizada pela deputada Maria Antônia, um evento marcado por agradecimentos, união política e anúncios de novos avanços para a população do interior do Acre. O encontro contou com a presença de lideranças locais, como o vereador Zemar e a ex-prefeita Leila Galvão, além de moradores e apoiadores da região.

Durante sua fala, o parlamentar destacou o papel do mandato em aproximar o poder público das necessidades reais do povo, reforçando o compromisso com ações concretas nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento rural.

“Nosso papel é trazer benefícios e leis que ajudem o povo. A deputada Maria Antônia faz algo que ninguém faz: mantém uma casa de apoio sempre de portas abertas, atendendo a todos, sem distinção. E nós, em parceria, temos conseguido ampliar o atendimento médico, realizar cirurgias oftalmológicas e garantir metade do valor dos óculos a quem precisa”, destacou Eduardo Velloso.

O deputado anunciou ainda que, nos dias 17 e 18 deste mês, o Hospital de Brasileia passará a oferecer atendimento fixo de cardiologia e oftalmologia com cirurgias, deixando de ser apenas itinerante. “É um avanço importante para a população do Alto Acre, que agora terá acesso regular a esses serviços de saúde”, afirmou.

Velloso também lembrou que, graças ao trabalho conjunto com a deputada Maria Antônia, o Vale do Juruá já conta com atendimento 24 horas de cardiologia, ressonância magnética e centro cirúrgico oftalmológico, o que antes não existia na região.

Além das ações em saúde, o deputado anunciou um projeto de Centro de Convivência do Produtor Rural que está sendo construído em Rio Branco. Segundo ele, a iniciativa será levada a outros municípios, com a meta de criar 58 centros rurais para apoiar o pequeno produtor com estrutura adequada para armazenar produtos e descansar após longas viagens pelos ramais.

Na área da educação, o parlamentar lembrou que já foi implantado um programa de mestrado em Xapuri, e que o próximo objetivo é levar a iniciativa para outras cidades do interior.

“Com união e trabalho, podemos mudar a vida das pessoas. Esse grupo só cresce porque é formado por gente comprometida em fazer o bem. É assim que construímos um Acre melhor para todos”, concluiu Eduardo Velloso.