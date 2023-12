Deputado Eduardo Velloso participa da maior festa de confraternização dos servidores municipais de Brasileia

Deputado Federal Eduardo Velloso – Foto: Secom / Prefeitura de Brasileia

Neste sábado (09), o deputado federal, Eduardo Velloso, esteve no município de Brasileia onde participou da maior festa de confraternização para todos servidores municipais em comemoração às conquistas deste ano de 2023.

Na ocasião, ao fazer o uso da palavra, Eduardo Velloso destacou a importâncias deste corpo de servidores para a administração pública. O parlamentar destacou ainda que é graças ao empenho e dedicação que os trabalho são realizados da melhor maneira para atender o público.

Além do deputado Eduardo, o evento, realizado no clube do Sinteac, contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, acompanhada por seu esposo Dr. Israel Milani, presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Deputado Tadeu Hassem, secretários, coordenadores, gerentes e centenas de servidores do quadro municipal com seus familiares.

“Quero aqui deixar os meus sinceros reconhecimento ao esforço de todos vocês parabenizo a todos pela dedicação e sobretudo reafirmar o meu compromisso com todos vocês. Desejo aos presentes feliz natal e um próspero ano novo”, enfetizou.

A confraternização celebra diversas conquistas e resultados positivos alcançados este ano, o maior deles é a aprovação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCRs) dos funcionários municipais. A programação foi repleta de alegria, almoço, brincadeiras, forró, sorteios de prêmios e bingos valorosos dentre eles de uma moto star 160 zero quilômetro.