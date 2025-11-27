Tudo sobre Política
Deputado Eduardo Velloso lança clipe musical em homenagem ao Acre, destacando viagens e realidade das comunidades ribeirinhas
Tudo sobre Política
Clipe de Eduardo Velloso exalta cultura, povo e paisagens do Acre.
O deputado federal Eduardo Velloso lançou um clipe especial que tem emocionado acreanos de todas as regiões do estado. A produção traz uma música em homenagem ao Acre e reúne cenas captadas ao longo das viagens do parlamentar pelos municípios e comunidades ribeirinhas, retratando de forma sensível a realidade, a cultura e a força do povo que vive no interior.
Cada cena do vídeo carrega a emoção de quem conhece o Acre não pelos mapas, mas pelos quilômetros percorridos, pelas mãos apertadas e pelos olhares sinceros de quem acredita em dias melhores, e começa a ver esses dias chegando. Ao longo da caminhada, Velloso visitou locais distantes, ouviu histórias de vida, identificou necessidades urgentes e reafirmou o compromisso que guia seu mandato: ninguém fica para trás.
O clipe faz um paralelo entre o Acre profundo e a atuação parlamentar em Brasília. “Do ramal ao plenário. Dos rios às comunidades simples à capital federal. Da esperança ao resultado.” O vídeo simboliza essa trajetória, mostrando que o trabalho desempenhado pelo deputado nasce da escuta, da presença e da proximidade com quem mais precisa.
Além de destacar paisagens naturais e a diversidade cultural, o material reforça a fé no futuro, o orgulho da terra acreana e a certeza de que o estado está avançando com força, verdade e propósito. A produção apresenta um deputado que atua com o coração, mas também com competência, responsabilidade e resultados concretos.
O clipe já está disponível no Instagram oficial do parlamentar e pode ser assistido por todos que desejam sentir um pouco da essência do Acre retratada em música e imagem. Para muitos, a obra traduz o sentimento de um mandato movido pelo trabalho, pela entrega e pelo compromisso com as pessoas.
Veja o vídeo:
Ver essa foto no Instagram
Tudo sobre Política
Após sanção de nova lei, deputada Socorro Neri pressiona pela isenção do Imposto de Renda para educadores
Socorro Neri comemora sanção de nova lei por Lula e reforça defesa de isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação.
A deputada federal Socorro Neri destacou, nesta quarta-feira, a importância da nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificando o avanço como “um passo adiante na justiça fiscal do nosso país”. A parlamentar celebrou a medida e afirmou que o momento marca um reforço no compromisso do governo federal com políticas de equilíbrio tributário e valorização dos trabalhadores.
Segundo Neri, a conquista abre espaço para intensificar o debate sobre um tema que ela vem defendendo de forma permanente no Congresso Nacional: a aprovação de seu projeto que garante isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação que recebem até R$ 10 mil. A proposta busca beneficiar professores e demais trabalhadores do setor, reconhecendo o papel estratégico da categoria na formação social e no desenvolvimento do país.
“Educação merece reconhecimento e respeito. Seguimos firmes para avançar no próximo desafio”, declarou a deputada, ao reafirmar sua dedicação à pauta. Socorro Neri ressalta que a medida representaria um importante alívio financeiro para milhares de profissionais, além de contribuir para a valorização da carreira docente.
A parlamentar continuará articulando apoio entre lideranças partidárias e buscando consenso para que o projeto avance nas próximas etapas de tramitação.
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais
POLÍTICA
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais O presidente da ApexBrasil,...
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre. A deputada federal Socorro...
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari Um morador de Bujari enviou ao...
POLÍCIA
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
-
Tudo Sobre Política II4 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Política6 dias atrás
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
-
Política3 dias atrás
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre