Deputado Eduardo Velloso lança clipe musical em homenagem ao Acre, destacando viagens e realidade das comunidades ribeirinhas

Clipe de Eduardo Velloso exalta cultura, povo e paisagens do Acre.

O deputado federal Eduardo Velloso lançou um clipe especial que tem emocionado acreanos de todas as regiões do estado. A produção traz uma música em homenagem ao Acre e reúne cenas captadas ao longo das viagens do parlamentar pelos municípios e comunidades ribeirinhas, retratando de forma sensível a realidade, a cultura e a força do povo que vive no interior.

Cada cena do vídeo carrega a emoção de quem conhece o Acre não pelos mapas, mas pelos quilômetros percorridos, pelas mãos apertadas e pelos olhares sinceros de quem acredita em dias melhores, e começa a ver esses dias chegando. Ao longo da caminhada, Velloso visitou locais distantes, ouviu histórias de vida, identificou necessidades urgentes e reafirmou o compromisso que guia seu mandato: ninguém fica para trás.

O clipe faz um paralelo entre o Acre profundo e a atuação parlamentar em Brasília. “Do ramal ao plenário. Dos rios às comunidades simples à capital federal. Da esperança ao resultado.” O vídeo simboliza essa trajetória, mostrando que o trabalho desempenhado pelo deputado nasce da escuta, da presença e da proximidade com quem mais precisa.

Além de destacar paisagens naturais e a diversidade cultural, o material reforça a fé no futuro, o orgulho da terra acreana e a certeza de que o estado está avançando com força, verdade e propósito. A produção apresenta um deputado que atua com o coração, mas também com competência, responsabilidade e resultados concretos.

O clipe já está disponível no Instagram oficial do parlamentar e pode ser assistido por todos que desejam sentir um pouco da essência do Acre retratada em música e imagem. Para muitos, a obra traduz o sentimento de um mandato movido pelo trabalho, pela entrega e pelo compromisso com as pessoas.

Veja o vídeo: