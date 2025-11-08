Deputado Eduardo Velloso entrega dois veículos para reforçar ações junto à população no município de Bujari

O deputado federal Eduardo Velloso realizou, nesta sexta-feira, a entrega de dois veículos Renault Kwid ao município de Bujari. Os automóveis foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do deputado e destinados para atender diferentes setores da administração pública local.

Um dos veículos ficará à disposição da Câmara de Vereadores, contribuindo para fortalecer as atividades legislativas. O outro será utilizado pela Prefeitura, auxiliando as equipes municipais no atendimento direto à população e no desenvolvimento dos serviços públicos.

Durante a entrega, Velloso destacou a importância da parceria com as lideranças locais para garantir melhorias ao município. “Agradeço ao prefeito Padeiro, aos vereadores e secretários municipais pela parceria e pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade. Seguimos juntos, trabalhando por um Acre que anda pra frente!”, afirmou o parlamentar.

A ação reforça o compromisso do deputado com o fortalecimento das instituições e com investimentos que impactam diretamente a vida dos moradores de Bujari.