Deputado Eduardo Velloso entrega dois veículos para reforçar ações junto à população no município de Bujari
O deputado federal Eduardo Velloso realizou, nesta sexta-feira, a entrega de dois veículos Renault Kwid ao município de Bujari. Os automóveis foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do deputado e destinados para atender diferentes setores da administração pública local.
Um dos veículos ficará à disposição da Câmara de Vereadores, contribuindo para fortalecer as atividades legislativas. O outro será utilizado pela Prefeitura, auxiliando as equipes municipais no atendimento direto à população e no desenvolvimento dos serviços públicos.
Durante a entrega, Velloso destacou a importância da parceria com as lideranças locais para garantir melhorias ao município. “Agradeço ao prefeito Padeiro, aos vereadores e secretários municipais pela parceria e pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade. Seguimos juntos, trabalhando por um Acre que anda pra frente!”, afirmou o parlamentar.
A ação reforça o compromisso do deputado com o fortalecimento das instituições e com investimentos que impactam diretamente a vida dos moradores de Bujari.
Deputada Socorro Neri celebra assinatura da ordem de serviço para consolidação do Campus Fronteira da Ufac
A deputada federal Socorro Neri participou, nesta sexta-feira, da assinatura da ordem de serviço que garante a consolidação do Campus Fronteira da Universidade Federal do Acre (Ufac), um marco histórico para a expansão do ensino superior na região do Alto Acre. A iniciativa representa um avanço significativo para levar educação pública, gratuita e de qualidade às comunidades de fronteira, ribeirinhas e indígenas, ampliando oportunidades e fortalecendo a presença da universidade no interior.
Durante a cerimônia, Socorro Neri destacou a importância do investimento e elogiou o comprometimento da instituição. “Parabenizo a reitora Guida Aquino e toda a equipe da Ufac por sua dedicação e visão. Esse é um sonho coletivo que agora se transforma em realidade, fruto de esforço, planejamento e compromisso com o futuro da nossa região”, afirmou a parlamentar, enfatizando o impacto social e educacional do novo campus.
A deputada também agradeceu o apoio do Governo Federal e do Ministério da Educação, ressaltando a sensibilidade das autoridades nacionais com as demandas do Acre. Para ela, a interiorização do ensino superior é essencial para garantir inclusão, promover desenvolvimento e atender populações que historicamente enfrentam maiores desafios de acesso à educação.
Socorro Neri reafirmou o compromisso de seguir trabalhando por políticas públicas que fortaleçam a educação como instrumento de transformação social. “Seguimos firmes para que a educação seja sempre ponte de oportunidades e desenvolvimento para o nosso povo”, destacou, reforçando que a consolidação do Campus Fronteira simboliza um novo capítulo de crescimento e esperança para toda a região.
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
Prefeitura de Brasiléia dá início ao Novembro Azul com grande ação de saúde voltada aos servidores municipais
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
Brasileia recebe equipe do CAISAN para orientar estruturação do Conselho e adesão ao SISAN
Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre
No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu...
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
